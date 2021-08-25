Arkadaşını küfür etti diye öldürdü

İstanbul Ümraniye
'deki Finanskent'te bir finans merkezinde özel güvenlik olarak çalışan Hamdullah Özmen
(29) ve arkadaşı Hakan Karaytu
(22) arasında zaman zaman tartışma çıkıyordu. Geçen hafta sonu da ikili arasında yine bir tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Özmen bıçağını çıkartarak Karaytu'ya peş peşe sapladı. 15 yerinden bıçaklanan Karaytu kanlar içinde yere yığıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir özel güvenlikçi de kolundan yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Karaytu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polise teslim olan Özmen, ifadesinde "Benim çalıştığım kapıda 2 çalışan kartını okutarak geçti. Bu sırada Hakan yanıma gelerek neden bunları kontrol etmeden aldın dedi. Ardından küfürlü konuştu. Çok öfkelendim tartıştık" dediği öne sürüldü.