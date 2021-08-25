Aşı olmadığım için suçlu hissediyorum

KOVID-19 aşılarını yaptırmayan ya da ihmal eden, ancak hastalığa yakalanan vatandaşlar, hastanelerde yoğunluk oluşturuyor. Aşı yaptırmayanlardan Kovid-19 hastası 50 yaşındaki İsmail Sönmez
, yaşadığı pişmanlığı anlattı: "Bizim aşıya kayıtsız kalmamız, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına gölge düşürüyor. Bu anlamda kendimi suçlu hissediyorum. En büyük pişmanlığım, sağlık çalışanlarına karşıdır. Onlardan özür diliyorum çünkü sağlık çalışanları çok özverili ve fedakârca çalışıyor. Aşı yaptırmayarak onların bu fedakârlığına gölge düşürüyoruz." AA