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Giriş Tarihi: 25.8.2021 14:56

Aşı yaşı kaça düştü? Aşı olma yaşı kaç oldu, kaça indi?

Aşı yaşı kaça düştü? Aşı olma yaşı kaç oldu, kaça indi?

Türkiye genelinde aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 90 milyonu geçti. Bu noktada aşı yaşının kaça düştüğü ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Aşı yaşı kaça düştü? Aşı olma yaşı kaç oldu, kaça indi? İşte detaylar ve son gelişmeler;

Koronavirüs salgını ile mücadelede aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde ilk doz aşı olanların sayısı yüzde 75'i geçerken, aşı yaşının kaça düştüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Aşı yaşı kaça düştü? Aşı olma yaşı kaç oldu, kaça indi? İşte detaylar ve son gelişmeler;

AŞI YAŞI KAÇ OLDU, KAÇA İNDİ?

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı. 15 yaş altındaki çocuklar için aşı randevusunun ne zaman açılacağı ise henüz net değil.

ALINAN DİĞER KARARLAR

Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

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Aşı yaşı kaça düştü? Aşı olma yaşı kaç oldu, kaça indi?
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