Koronavirüs salgını ile mücadelede aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde ilk doz aşı olanların sayısı yüzde 75'i geçerken, aşı yaşının kaça düştüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Aşı yaşı kaça düştü? Aşı olma yaşı kaç oldu, kaça indi? İşte detaylar ve son gelişmeler;

AŞI YAŞI KAÇ OLDU, KAÇA İNDİ?

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.