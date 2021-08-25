Ataşehir Belediyesi’nden usulsüz devir

Ataşehir Belediyesi yaklaşık 8 dönümlük alana 200 esnaf için 800 tahtalık pazar alanı kurdu. İmar planlarında park alanı olarak gözüken yerin önce otopark olarak kullanıldığı daha sonra pazar alanı yapıldığı öğrenildi. Ayrıca belediyenin pazar alanının işletmesini usulsüz olarak Anadolu Yakası Pazarcılar Odası Derneği'ne verdiği ortaya çıktı. Öte yandan Ataşehir Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada kanunlara aykırı bir durumun olmadığını öne sürdü.
SORU ÖNERGESİ REDDEDİLDİ
Ataşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Naim Yağcı belediye meclisine konu ile ilgili soru önergesi verdiklerini fakat bu önergenin araştırılmadan ret edildiğini belirtti. Yağcı, AK Partili meclis üyelerinin tepkilerine rağmen CHP'li ve İyi Partili üyelerin usulsüz alanın pazar yeri olarak kullanılması için onay verdiklerini söyledi. Pazar alanında ulaşım ve müşteri sıkıntısı yaşandığını dile getiren Yağcı, esnafın da bu durumdan şikâyetçi olduğunu ifade etti. Barbaros Mahallesi, Mor Amber Sokak'ta kurulan pazar için Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Polis Karakolu'nun da olumsuz görüş verdiği öğrenildi.
AVUKAT YAĞCI USULSÜZLÜKLERİ SIRALADI
Ataşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Naim Yağcı, söz konusu pazar yeri ile ilgili usulsüzlükleri şu şekilde sıraladı:
*Mevzuat gereği, pazar yerleri imar planında pazar yeri olarak belirlenmiş olacak ya da imar planındaki asıl kullanım/tahsis amacını engellemeyecek şekilde ayrılan diğer alanlarda Belediye Meclis kararıyla Belediye veya Belediye iştiraki tarafından kurulabilir. Gerçek ya da tüzel kişilerin pazar kurması ve işletmesi mümkün değildir.
*Burası imar planında kamunun kullanımına bırakılmış, Ataşehirli'nin nefes alacağı en fazla ihtiyaç duyduğu park yani yeşil alan olarak belirlenmiş ve plana işlenmiştir. Plan değişikliği yapılmadan buraya kapalı pazar alanı yapılması usulsüzdür.
*Kurum görüşleri toplanmamıştır. Komisyonda emniyet müdürlüğü temsilcisinin bu yerin pazar yeri olmasının güvenlik açısından uygun olmayacağı gerekçesiyle olumsuz görüş vermesine rağmen pazar yeri olarak karar alınmıştır.
*Mecliste dosya tekemmül etmeden, plan değişikliği yapılmadan, gerekli hazırlıklar yapılmadan yangından mal kaçırırcasına bu yerin kapalı pazar alanına çevrilmesi doğru değildir. Muhalefetimize ve ret oyumuza rağmen mecliste CHP ve İyi Parti oylarının oy çokluğuyla 2019 yılı Ekim ayı meclisinden geçti.
*Kasım 2019 meclisine bu defa bu yerde kapalı pazar alanı yapım ve işletimine yönelik Anadolu Yakası Pazarcılar esnaf odasıyla protokol yapma yetkisi Meclis gündemine geldi ve yine muhalefet ve ret oylarımıza rağmen millet ittifakı Meclis çoğunluğu oylarıyla geçti. Belediye usulsüz olarak yetkisini devretmiş oldu.
*Temmuz meclis oturumunda tüm bunların açıklığa kavuşturulması kamuoyunun merak ettiği bu soruların cevaplanması ve belediye başkanının mevcut iddiaları yanıtlayarak bu konularda meclisi bilgilendirmesi yolundaki soru önergemizin belediye başkanlık makamına havalesi garip ve anlaşılmaz bir şekilde meclisteki millet ittifakı oylarıyla reddedildi.
Bu da iddiaların, şüphelerin ve usulsüzlüklerin varlığını güçlendirir önemli bir husustur. Yoksa soru önergemizin cevaplanmasından kaçınmazlardı.
ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İDDİALARA YANIT
Konuyla ilgili Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
*Barbaros Mahallesi kapalı Pazar alanının yapımı ve ilgili mevzuat kapsamında Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası tarafından işletilmesi ile ilgili hususlar daha önce şikâyet konusu edilmiş ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri marifetiyle ilgili oda tarafından bu Pazar alanında yapılan tüm iş ve işlemlerin incelendiği, yapılan iş ve işlemlerde kanunlara aykırı bir hususun bulunmadığının tespit edildi.
*Resmî Gazetede yayımlanan Pazar Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi, Taşınması ve Kapatılması hakkındaki yönetmenliğin 5. Maddesinde "Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda bu yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulur.
*Pazar alanının kurulduğu Barbaros Mahallesini kapsayan imar planlarında kapalı Pazar yeri ayrılmamış olması nedeniyle; yukarıda belirtilen yönetmenliğin 5. Maddesine istinaden asıl tahsis amacını engellememek koşuluyla imar planında park alanında gözüken alanın bir kısmında Barbaros Kapalı pazarı yapılmıştır.
*Resmî Gazetede yayımlanan Pazar Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi, Taşınması ve Kapatılması hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası ile Pazar yerinin yapımı ve işletilmesi amacıyla protokol imzalama yetkisi alınmıştır.
*Belediyemiz ile Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası ile Pazar yerinin yapımı ve işletilmesi amacıyla protokol imzalanmıştır. Protokole istinaden kapalı pazarın projesi Belediye tarafından hazırlanmış ve bu projeye istinaden kapalı pazarın yapımına yönelik tüm bedeller oda tarafından karşılanmıştır.