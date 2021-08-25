Ataşehir Belediyesi’nden usulsüz devir

AVUKAT YAĞCI USULSÜZLÜKLERİ SIRALADI

Ataşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Naim Yağcı, söz konusu pazar yeri ile ilgili usulsüzlükleri şu şekilde sıraladı:

*Mevzuat gereği, pazar yerleri imar planında pazar yeri olarak belirlenmiş olacak ya da imar planındaki asıl kullanım/tahsis amacını engellemeyecek şekilde ayrılan diğer alanlarda Belediye Meclis kararıyla Belediye veya Belediye iştiraki tarafından kurulabilir. Gerçek ya da tüzel kişilerin pazar kurması ve işletmesi mümkün değildir.

*Burası imar planında kamunun kullanımına bırakılmış, Ataşehirli'nin nefes alacağı en fazla ihtiyaç duyduğu park yani yeşil alan olarak belirlenmiş ve plana işlenmiştir. Plan değişikliği yapılmadan buraya kapalı pazar alanı yapılması usulsüzdür.

*Kurum görüşleri toplanmamıştır. Komisyonda emniyet müdürlüğü temsilcisinin bu yerin pazar yeri olmasının güvenlik açısından uygun olmayacağı gerekçesiyle olumsuz görüş vermesine rağmen pazar yeri olarak karar alınmıştır.

*Mecliste dosya tekemmül etmeden, plan değişikliği yapılmadan, gerekli hazırlıklar yapılmadan yangından mal kaçırırcasına bu yerin kapalı pazar alanına çevrilmesi doğru değildir. Muhalefetimize ve ret oyumuza rağmen mecliste CHP ve İyi Parti oylarının oy çokluğuyla 2019 yılı Ekim ayı meclisinden geçti.

*Kasım 2019 meclisine bu defa bu yerde kapalı pazar alanı yapım ve işletimine yönelik Anadolu Yakası Pazarcılar esnaf odasıyla protokol yapma yetkisi Meclis gündemine geldi ve yine muhalefet ve ret oylarımıza rağmen millet ittifakı Meclis çoğunluğu oylarıyla geçti. Belediye usulsüz olarak yetkisini devretmiş oldu.

*Temmuz meclis oturumunda tüm bunların açıklığa kavuşturulması kamuoyunun merak ettiği bu soruların cevaplanması ve belediye başkanının mevcut iddiaları yanıtlayarak bu konularda meclisi bilgilendirmesi yolundaki soru önergemizin belediye başkanlık makamına havalesi garip ve anlaşılmaz bir şekilde meclisteki millet ittifakı oylarıyla reddedildi.

Bu da iddiaların, şüphelerin ve usulsüzlüklerin varlığını güçlendirir önemli bir husustur. Yoksa soru önergemizin cevaplanmasından kaçınmazlardı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İDDİALARA YANIT

Konuyla ilgili Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Barbaros Mahallesi kapalı Pazar alanının yapımı ve ilgili mevzuat kapsamında Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası tarafından işletilmesi ile ilgili hususlar daha önce şikâyet konusu edilmiş ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri marifetiyle ilgili oda tarafından bu Pazar alanında yapılan tüm iş ve işlemlerin incelendiği, yapılan iş ve işlemlerde kanunlara aykırı bir hususun bulunmadığının tespit edildi.

*Resmî Gazetede yayımlanan Pazar Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi, Taşınması ve Kapatılması hakkındaki yönetmenliğin 5. Maddesinde "Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş veya asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış diğer alanlarda bu yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından kurulur.

*Pazar alanının kurulduğu Barbaros Mahallesini kapsayan imar planlarında kapalı Pazar yeri ayrılmamış olması nedeniyle; yukarıda belirtilen yönetmenliğin 5. Maddesine istinaden asıl tahsis amacını engellememek koşuluyla imar planında park alanında gözüken alanın bir kısmında Barbaros Kapalı pazarı yapılmıştır.

*Resmî Gazetede yayımlanan Pazar Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi, Taşınması ve Kapatılması hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası ile Pazar yerinin yapımı ve işletilmesi amacıyla protokol imzalama yetkisi alınmıştır.

*Belediyemiz ile Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası ile Pazar yerinin yapımı ve işletilmesi amacıyla protokol imzalanmıştır. Protokole istinaden kapalı pazarın projesi Belediye tarafından hazırlanmış ve bu projeye istinaden kapalı pazarın yapımına yönelik tüm bedeller oda tarafından karşılanmıştır.