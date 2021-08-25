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Giriş Tarihi: 25.8.2021 11:04

Av yasağının kalkmasına günler kala 1.5 ton istavrite el konuldu!

DHA
Av yasağının kalkmasına günler kala 1.5 ton istavrite el konuldu!

Beylikdüzü'ndeki  Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde av yasağının kalkmasına sayılı günler kala denetim yapıldı. Denetimde 1.5 ton civarında 102 kasa istavrite el konuldu. İstavritler sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde yasak dönemde ve boy yasağına aykırı olarak avlanan 1.5 ton civarında 102 kasa istavrite el konuldu. İstavritler sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu personeli, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar ekipleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan ortak denetimde yaklaşık 1.5 ton civarında 102 kasa istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.

El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alındı. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

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Av yasağının kalkmasına günler kala 1.5 ton istavrite el konuldu!
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