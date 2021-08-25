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Giriş Tarihi: 25.8.2021 08:04

Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

DHA
Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile gece kontrol altına alındı.

Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Karpuzlu'nun kırsal Tekeler Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Milas ilçesinin Çukurköy yönüne ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çevredeki çok sayıda gönüllü vatandaş da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. 6 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Bölgede gece boyunca soğutma çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yangın hakkında bilgi aldı.

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Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı
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