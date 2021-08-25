B ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – B ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Bebeklerine en çok beğenilen, popüler, modern, değişik ve anlamlı isimlerden birini koymak isteyen anne baba adayları isim arayışlarını sürdürüyor. Kuşkusuz en sevilen süreçlerden bir tanesi isim bulma süreci oluyor. İnternet üzerinde de pek çok isim, anlamları ile birlikte detaylıca yer almaktadır. Kız çocuklarına B harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen ebeveynler ise "B ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; B ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine ulaşabilirsiniz.
B HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Bade: Şarap, aşk, sevgi
- Badegül: Bade ve gül kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş bir isimdir.
- Badem: Gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç türüdür, bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesine verilen isimdir.
- Bağdagül: Bahçedeki gül.
- Bahanur: Bir şeyin değeri,bedeli.
- Bahar: İlkbahar.
- Bahriye: Deniz ile ilgili.
- Balım: Bal,şeker.
- Balca: Bal damlası
- Banu: Kadın, prenses
- Baria: Güzel, tam, mükemmel, üstün.
- Barika: Işık, parıltı, şimşek yıldırım parıltısı
- Başak: Tahılların tanelerinin bulunduğu kısım
- Başar: Başarılı ol anlamında
- Bayzar: Aydınlık, ışıltı.
- Bedia: Güzellik, üstün değerli olan.
- Bediha: Beğenilen, takdir edilen.
- Bediz: Açık, belli, görünen; süs bezek, bediş.
- Bedran: Hoş,latif.
- Bedriye: Ayın on dördüncü geceki haliyle ilgili.
- Begüm: Hanımefendi.
- Behice: Güleryüz.
- Behiye: Güzel, hoş, çekici
- Behra: Onun için,ondan dolayı, onun sayesinde.
- Belçim: Çim yaprağı.
- Belçin: Dağ gülü.
- Belen: İki dağ arasından geçen yol, geçit; tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe.
- Belgin: Kesin, tam, kusursuz.
- Belin: Korku, şaşkınlık, hayret
- Belinay: Ayın gölün yüzeyine yansıması, peygamber çiçeği.
- Belis: Aşkın ilk meyvesi.
- Beliz: İşaret ve iz.
- Belkıs: Efsanevi kraliçe
- Belma: Uysal, sakin.
- Benan: Parmakla gösterilecek kadar güzel.
- Benay: Çok güzel, ay yüzlü, ay gibi parlak.
- Bengi: Sonsuz
- Bengisu: İnsana ölmezlik verdiğine inanılan su, Abı – hayat
- Bengü: Sonsuz, ebedi, sonu olmayan.
- Benice: Ölümsüz, sonsuz
- Bennu: Hayali bir kuş.
- Bennur: Ben nur gibi parlak ve güzelim anlamında kullanılan bir ad.
- Bensu: Su gibi aziz benlik
- Berçin:Toplayıcı.
- Berfin: Kar gibi beyaz.
- Berfu: Kar tanesi.
- Bergin: Güçlü, sağlam.
- Bergüzar: Anılmak için verilen şey.
- Beria: Güzellik ve olgunlukta akranlarından üstün olan.
- Berika: Şimşek ışıltısı.
- Beril: Mavi yeşil renkli değerli bir madendir. Arınmış, aklanmış.
- Beritan: Yayla kızı.
- Berivan:Dağda açan çiçek.
- Berna: Gençlik, dirilik, enerji, delikanlı.
- Berrak: Duru, temiz, şeffaf
- Berran: Keskin, kesici
- Berre: Temizleyici, arındırıcı.* (*Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir. Biri Cüveyriye, diğeri Zeynep Binti Cahş annemizdir. Her ikisinin ilk isimleri "Berre" idi. Ayrıca üvey kızının adı da "Berre" iken onu "Zeynep" olarak değiştirmiştir. Berre manası temizleyicidir. Ancak " o kendi nefsini temizler" diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir.)
- Berrin: Karada yaşayan, yüksek yüce
- Berru: İyilik eden, iyiliği ve mükâfâtı çok olan, sözünü yerine getiren.
- Bersu: Suyun berrak hali.
- Berşan: Bir peygamberin din ve kitabını kabul eden kişi. Ümmet.
- Besime: Tebessüm eden, gülen
- Besra: Seçkin kimse, dürüst insan.
- Beste: Ezgilerin özgün dizimi
- Betigül: Gül yüzlü.
- Betül: Namuslu, temiz, iyi.
- Beyaz: Pür, saf, temiz. Beyaz renk ismi
- Beyda: Tehlikeli yer, mevkii. Mekke ve Medine arasındaki bir çöl
- Beyhan: Beylik yöneticisi
- Beylem: Açılmamış pamuk kozası, çiçek buketi.
- Beysu: Güçlü akan su.
- Beyza: Bembeyaz. Saf, günahsız, katıksız
- Beyzanur: Işık saçan nur. Bembeyaz ışıklı.
- Bige: Evlenmemiş, bakire kadın.
- Bihter: En iyi, daha iyi, pekiyi
- Bilgem: Bilgili, ahlaklı
- Bilge: Bilgili, ahlaklı, derin bilgi sahibi kimse.
- Bilgen: Bilen, bilgili
- Bilgesu: Bilge ve su isimlerinin birleşimden oluşmuş.
- Billur: Kristal, şeffaf
- Binay: Bin tane ay.
- Bingül: Bin tane gül.
- Bingün: Bin tane gün.
- Binnaz: Çok nazlı
- Binnur: Çok ışıklı, aydınlık
- Bircan: Biricik ve cana yakın.
- Birce: Biricik, bir tanecik
- Birgen: Yalnızlığı seven, yalnızlığa alışık
- Birgül: Tek ve benzersiz gül.
- Biricik: Tek olan, eşsiz
- Birke: Suların biriktiği yer.
- Birsel: Bir sel gibisin, bir selsin.
- Birsen: Yanlızca sen.
- Birsev: Tek sevgili.
- Birsin: Biriciksin, teksin, eşin benzerin yok
- Birsu: Özel bir su biricik su gibi.
- Birşah: Bir olan şah, hükümdar.
- Birşen: Sevinci eşsiz, tek olan.
- Birtek: Eşi benzeri, ikincisi olmayan, biricik; çok sevilen; bir ve tek olan.
- Bucak: Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad (Köşe bucaktaki anlamı gibi)
- Buçe: Gökten düşen ilk kar tanesi, aynı zamanda cennette bulunan sarmaşığın ismi.
- Buğçe: Cennette bulunan sarmaşığın ismi aynı zamanda yere düşen ilk kar tanesi.
- Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek.
- Buket: Çiçekler topluluğu
- Bukra: Sabah.
- Bulca: Bulunmuş bir biçimde.
- Bulem: Cenneti haber veren melek
- Burcu: Güzel koku, güzel kokan.
- Burçak: Baklagillerden bir bitkidir.
- Burçe: Küçük takım yıldızı.
- Burçin: Dişi geyik
- Buse: Öpücük.
- Busenur: Nurlu öpücük.
- Büşra: İyi haber
-