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Giriş Tarihi: 25.8.2021 17:53

Bağcılar’da kaydedilen akılalmaz görüntülerle ilgili harekete geçildi

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Bağcılar’da kaydedilen akılalmaz görüntülerle ilgili harekete geçildi

İstanbul Bağcılar’da seyir halindeki otomobilin direksiyonunda olan çocuğun babası hakkında savcılık soruşturma talimatı verdi. Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler Kara Yolları Trafik Kanunu gereğince ruhsat sahibine adli para cezası uygulandı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi Ateştuğla ışıklarda başlayan İnönü Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan otomobili 8-10 yaşlarındaki çocuğun kullandığı görülmüştü. Çocuğun direksiyonda olduğu anlar bir diğer sürücü tarafından kayıt altına alınmıştı. Görüntülerin ardından Bakırköy Başsavcılığı harekete geçerek, çocuğuna araba sürdüren baba A.K. hakkında trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması ile ilgili talimat verildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Kara Yolları Trafik Kanunu gereğince ruhsat sahibine adli para cezası uygulandı. Araç sahibi A.K.' ye görüntüler sorulduğunda ise, oğlunun araçlara meraklı olduğundan dolayı kullandığını söylediği öğrenildi.

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Bağcılar’da kaydedilen akılalmaz görüntülerle ilgili harekete geçildi
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