Bağcılar’da kaydedilen akılalmaz görüntülerle ilgili harekete geçildi

Bağcılar Güneşli Mahallesi Ateştuğla ışıklarda başlayan İnönü Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan otomobili 8-10 yaşlarındaki çocuğun kullandığı görülmüştü. Çocuğun direksiyonda olduğu anlar bir diğer sürücü tarafından kayıt altına alınmıştı. Görüntülerin ardından Bakırköy Başsavcılığı harekete geçerek, çocuğuna araba sürdüren baba A.K. hakkında trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması ile ilgili talimat verildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Kara Yolları Trafik Kanunu gereğince ruhsat sahibine adli para cezası uygulandı. Araç sahibi A.K.' ye görüntüler sorulduğunda ise, oğlunun araçlara meraklı olduğundan dolayı kullandığını söylediği öğrenildi.