’Barışalım’ deyip öldüren koca ağır müebbetle yargılanacak

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede şüpheli Sami Aslan'ın geçen yıl 29 Temmuz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Derya'yı barışma bahanesiyle ağabeyinin evinden aracıyla alıp olay mahalline getirerek ele geçirilemeyen tabanca ile ateş ettiği aktarıldı. İki el, yakın mesafeden bir el ateş etmesi suretiyle eşinin ölümüne sebebiyet verdiği tespit edildi. Mehmet Sırrı Aslan'ın ise azmettirme suretiyle suça iştirak ettiği belirtildi.

'ÇOCUKLARDA BABALARINDAN KORKUYORDU'



Maktul Derya Aslan'ın ağabeyi müşteki Mehmet Akın'ın ifadesine de iddianamede yer verildi. Mehmet Akın ifadesinde, "Sami Aslan isimli şahıs gelip Derya'yı alıp gitti. Gittikten 1 saat sonra bende kayıtlı olmayan bir numaradan aradı beni. Bana 'Ben kız kardeşini öldürdüm haberin olsun' dedi. Ben de 'Sen nasıl bunu yaparsın, nerde yaptın?' dedim. Kendisi 'Çakmaklı'da' dedi ve telefonu kapattı. Ardından beni aradığı numarayı aradım. Telefonu açan kişi 'Ben ticari taksiyim, telefonu istedi ben de verdim. Sizi aradı ' dedi. Sami Aslan'ın birçok suç kaydı vardı. Sami çocuklarıyla da ilgisiz biriydi. Çocuklar babalarından korkuyordu" ifadelerine yer verildi.

"BENİ ARAMASIYLA HABERDAR OLDUM"



Şüpheli Sami Aslan'ı azmettirdiği belirtilen baba Mehmet Sırrı Aslan'ın da ifadesinde, " Cinayetten, oğlumun büyük eşim Latife'nin yanına gelerek olayı anlatıp gidip teslim olacağını söylemesi ve bunun üzerine eşimin beni aramasıyla haberdar oldum. Sami'yi cinayete azmettirdiğim iddiaları asılsızdır" dediği belirtildi.

İddianamede şüpheli Sami Aslan'ın hakkında "Eşi kasten öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, firari şüphelinin Yunanistan interpol birimlerince yakalanarak tutuklandığı iadesine yönelik talepname hazırlandığı ve sonucunun beklenildiğine yer verildi. Sami Aslan'ın "Eşi Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Mehmet Sırrı Aslan'ın ise "Töre saiki ile öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.