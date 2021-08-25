Bensu Narlı’nın katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Milas ilçesinde, Bensu Narlı'yı (23), av tüfeğiyle öldüren eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş (25) ve arkadaşı Emircan Duman'ın yargılanmasına Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 25 yaşındaki Serhat Kantaş'ın 2. celsesi Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Kantaş'a yardım ettiği iddia edilen Çetin Erdem SEGBİS yöntemi ile katıldı. Olay 12 Mart'ta, saat 19.30'da Bensu Narlı'nın oturduğu Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evinde meydana geldi.
OLAYIN NEDENİ KISKANÇLIK
Serhat Kantaş, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı ile konuşmak için oturduğu eve gitti. İddiaya göre beraberinde getirdiği av tüfeğini kapının arkasına gizleyen Kantaş, görüşme sırasında tartıştığı Narlı'dan su getirmesini istedi. Narlı suyu getirdiği sırada Kantaş av tüfeğiyle ateş açtı. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Kantaş olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. olayla ilgili çalışma başlatan polis, Serhat Kantaş'ı yakaladı. Soruşturma kapsamında Kantaş'ın arkadaşı Emircan Duman da 'yardım ve yataklık' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
ÖDÜL NİTELİĞİNDE BİR MÜTALAAYDI
Kız arkadaşını öldüren Serhat Kantaş'ın davasının 2. celsesi bugün yapıldı. Mahkemede zanlı Kantaş için istenen cezaya duruşma sonrası tepki gösterildi. Duruşma sonrası açıklama yapan Narlı ailesinin avukatı Müge Kızılırmak Türk, "Bugün duruşmada iki tanık dinlendi. Dinlenen tanıklardan birisi, sanıkların arkadaşı olan, olay sonrası yardım eden Çetin Erdem. Kendisi cezaevinde olduğu için SEGBİS sistemiyle bağlandı. Diğer tanık sanığın dayısıydı. Dayısı tanıklık etmek istemediğini beyan ederek salondan ayrıldı. Mütalaa sanıkların ve sanık müdafilerinin dahi beklentisinin dışında bir şekilde tasarlayarak ve yalnızca kasten öldürmeden kuruldu. Yalnızca kasten öldürmeden cezalandırılmaları talep edildi. Bu dediğim gibi sanık müdafilerini de şaşkınlığa uğratan ve savunmalarının çok ötesine geçen adeta ödül niteliğinde bir mütalaaydı. Savunmaları için süre istediler. Şimdilik tutukluluk hallerinin devamına karar verildi" diye konuştu.