Bensu Narlı’nın katil zanlısı için istenen ceza belli oldu



ÖDÜL NİTELİĞİNDE BİR MÜTALAAYDI

Kız arkadaşını öldüren Serhat Kantaş'ın davasının 2. celsesi bugün yapıldı. Mahkemede zanlı Kantaş için istenen cezaya duruşma sonrası tepki gösterildi. Duruşma sonrası açıklama yapan Narlı ailesinin avukatı Müge Kızılırmak Türk, "Bugün duruşmada iki tanık dinlendi. Dinlenen tanıklardan birisi, sanıkların arkadaşı olan, olay sonrası yardım eden Çetin Erdem. Kendisi cezaevinde olduğu için SEGBİS sistemiyle bağlandı. Diğer tanık sanığın dayısıydı. Dayısı tanıklık etmek istemediğini beyan ederek salondan ayrıldı. Mütalaa sanıkların ve sanık müdafilerinin dahi beklentisinin dışında bir şekilde tasarlayarak ve yalnızca kasten öldürmeden kuruldu. Yalnızca kasten öldürmeden cezalandırılmaları talep edildi. Bu dediğim gibi sanık müdafilerini de şaşkınlığa uğratan ve savunmalarının çok ötesine geçen adeta ödül niteliğinde bir mütalaaydı. Savunmaları için süre istediler. Şimdilik tutukluluk hallerinin devamına karar verildi" diye konuştu.