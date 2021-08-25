Birlikte alkol aldığı arkadaşını pompalı ile vurdu

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nın üst katında yer alan otoparkta, gece geç saatlerde bir araya gelen ve birlikte alkol aldıkları öğrenilen bir arkadaş grubu arasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu Furkan O. bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yerde kaldı. Olayı gerçekleştiren kişi ve bölgede bulunan diğer kişiler olay yerinden kaçarken, silah sesini duyarak olay yerine gelen mahalle bekçileri yaralıyı görerek hemen olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki bacağından da vurulan Furkan O.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.