C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – C ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Bebeklerine en çok beğenilen, popüler, modern, değişik ve anlamlı isimlerden birini koymak isteyen anne baba adayları isim arayışlarını sürdürüyor. Kuşkusuz en sevilen süreçlerden bir tanesi isim bulma süreci oluyor. İnternet üzerinde de pek çok isim, anlamları ile birlikte detaylıca yer almaktadır. Kız çocuklarına C harfi ile başlayan isimlerden koymak isteyen ebeveynler ise "C ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; C ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine ulaşabilirsiniz.
C HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Cahide: Çalışan, çaba gösteren.
- Cana: "Ey can, ey sevgili!" anlamında kullanılan bir ad
- Canan: Sevgili, yar
- Canane: Sevgili, gönül verilen, âşık olunan.
- Canaş: Sevgili, dost, arkadaş.
- Candan:İçten, yürekten, samimi manalarını taşır. Yakınlık belirtir.
- Canel: Eli can kadar değerli olan.
- Canfes:Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş.
- Canfeza: Can artıran, gönle ferahlık veren anlamlarındadır.
- Canfidan: Özü fidan gibi düzgün olan kimse.
- Canfide: Özü çiçek fidesi gibi temiz ve güzel olan kimse.
- Cangül: Özü gül gibi saf ve temiz olan kimse.Gül gibi canlı. Güzel, temiz kim
- Canhanım: Sevimli, cana yakın kadın.
- Canıpek: Acıya, sıkıntıya karşı dayanıklı olan kimse.
- Canik:Atik, çevik. Gözü açık ve becerikli
- Canipek: Özü ipek gibi tertemiz olan kimse.
- Cangül: Güzel sevgili
- Cannur: Işık saçan dost, sevgili.
- Cansel: Hayat veren su
- Canset: Küçük kraliçe, prenses.
- Cansın: Can gibi yakın olan.
- Cavidan: Ölümsüz, sonsuza kadar yaşayan
- Cavide: Sonsuz.
- Cazibe: Çekici, alımlı, sevimli, güzel
- Celile: Ulu, büyük, yüce.
- Cemalnur:Yüz Nuru/ Güzellik Nuru
- Cemile:Hoşa giden davranış
- Ceminur: Çok nurlu, aydınlık kimse. Zarif.
- Cemresu: Cemre ve su isimlerinin birleşiminden meydana gelen isimdir.
- Cennet: Dinsel inançlara göre iyilerin ölünce gideceğine inanılan yer.
- Ceren: Ceylan, ceylan yavrusu
- Cevriye: Haksızlık,eziyet,çile,sitem.
- Ceyda: İyilik seven
- Ceydanur: Işık saçan güzel.
- Ceydasu: Güzelliğiyle bütünleşen temizliği ve saflığı olan.
- Ceyla: İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış.
- Ceylan: Güzel gözlü, zarif, ince, narin
- Ceylin: Cennetin kapısı, cennete açılan kapıdır.
- Ceylinaz: Cennetin kapısındaki görevli melek.
- Ceysu: Su gibi berrak olan.
- Cilvenaz: Nazı özellikle yapan, cilveyle nazı bir arada bulunduran.
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