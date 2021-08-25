Çamlıca Tepesi’ne nasıl gidilir? Avrupa ve Anadolu Yakası’ndan toplu taşıma ile Çamlıca Tepesi’ne ulaşım

İstanbul'un en merkezi ilçelerinden birisinde yer alan Çamlıca Tepesi, 260 metrekarelik alanda bulunmaktadır. Yüksekliği ile ziyaret eden kişilere eşsiz bir manzara sunan bu tepede vakit geçirmek için kafeler ve yemek yemek için restoranlar bulunmaktadır. Çamlıca Tepesi, İstanbul'un en önemli doğal güzellikleri arasındadır.

ÇAMLICA TEPESİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un en önemli ilçelerinden olan Üsküdar'da yer alan Çamlıca Tepesi'nde pek çok yeşil alan bulunmaktadır. Üsküdar Belediyesi tarafından işletilen kafeleri de içerisinde barındıran Çamlıca Tepesi'nde yemek yiyeceğiniz restoranlar vardır. Çamlıca Tepesi konumu olarak kolay ulaşılabilen mekanlardan birisidir. Çamlıca Tepesi'ne ulaşmak için öncelikle yapılması gereken şey Üsküdar'a ulaşmaktır.

AVRUPA YAKASI'NDAN ÇAMLICA TEPESİ'NE ULAŞIM

Çamlıca Tepesi Anadolu yakasında yer almaktadır. Avrupa Yakasından ulaşım için özel araç tercih edilebileceği gibi toplu taşıma araçları da kullanılabilmektedir. İstanbul'da trafiksiz bir şekilde yaka değiştirmek için en çok Marmaray, metrobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçları kullanılmaktadır. Çamlıca Tepesi'ne gitmek için ise bu araçlar içinde metrobüs en uygun olanıdır. Anadolu Yakası'na giden metrobüslerden birine binilerek Altunizade Durağı'nda indikten sonra Çamlıca'ya bulunan pek çok otobüs hattından birisine binilmesi yeterli olacaktır.

ANADOLU YAKASI'NDAN ÇAMLICA TEPESİ'NE ULAŞIM

Çamlıca Tepesi Anadolu yakasında yer aldığı için bu yakadan Çamlıca Tepesi'ne ulaşmak da daha kolaydır. Çamlıca Tepesi'ne Anadolu Yakası'ndan ulaşmak için öncelikle Üsküdar'a ulaşılması gerekmektedir. Üsküdar üzerinden Çamlıca Tepesi'ne giden pek çok otobüs hattı bulunmaktadır. Bu hatlar: 9A, 9Ç, 9Ü, 9Ş, 320, 11ÜS, 11V, 11ST, 11K, 11L, 11F, 11E, 11D ve 11A'dır. Bu otobüslerden birine binildikten sonra Çamlıca Tepesi durağında inilip kısa bir süre yüründükten sonra Çamlıca Tepesi'ne ulaşılmış olunacaktır.

Kadıköy ve Ümraniye semtleri de Çamlıca Tepesi'ne direkt olarak otobüs hattı bulunduran ilçelerdendir. Kadıköy'den Çamlıca Tepesi'ne giden otobüs hatları: 13, 13B, 14, 14D, 14F, 14K ve 14R'dir. Bu hatlara binmek için Kadıköy Rıhtım otobüs hatlarına ulaşmak gerekmektedir. Ümraniye'den kalkan hatlar ise: 13, 9Ç, 9Ş, 9Ü, 9ÜD, 320 ve 355 numaralı hatlardır.

ÇAMLICA TEPESİ HANGİ METRO DURAĞINDA?

Çamlıca Tepesi, pek çok farklı toplu taşıma ile ulaşılabilecek bir noktadır. Metro da Çamlıca Tepesi'ne ulaşmak için tercih edilebilecek araçlardan birisidir. Esenler ya da Bayrampaşa taraflarından Çamlıca Tepesi'ne ulaşmak isteyenler metro kullanabilmektedir. Bunun için Yenikapı – Havalimanı metrosuna binmek ve Merter durağında inmek gerekmektedir. Sonrasında metrobüse binilerek Altunizade durağında inilir. Altunizade durağından kalkan Çamlıca Tepesi otobüsleri ile tepeye ulaşmak mümkündür.

ÜSKÜDAR VAPUR İSKELESİ'NDEN ÇAMLICA TEPESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Üsküdar Vapur İskelesi'nden Çamlıca Tepesi'ne ulaşmak oldukça kolaydır. Bir otobüs durağından Çamlıca Tepesi'ne ilerleyen hatlardan birisine binilerek Çamlıca Tepesi'ne kolaylıkla ulaşılır. Sonrasında ise biraz yürümek gerekmektedir.