Çocuklar için servet bağışladı

Yıllarca Almanya'da çalışan Iğdırlı gurbetçi hayırsever vatandaş Hatem Duman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların hizmetinde kullanılmak üzere 4 dükkân ve 8 meskenli apartmanını bağışladı. Bağışla ilgili protokol, Vali Engin Sarıibrahim ile hayırsever Hatem Duman tarafından imzalandı. Valilik makamındaki imza protokol töreninde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven de yer aldı.

50 yıldır Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan 84 yaşında ki Hatem Duman'da bağış yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Hatem Duman, "Almanya'da çalıştım. Almanya'da fabrikam var. İş yerlerim var 11 çocuğum var, 1 tanede evlatlık 12 çocuğum var. Hepsinin işi gücü yerinde. Düşündüm taşındım gidip Iğdır'daki evimi dükkanlarımı, çocuk esirgeme kurumuna bağışlamaya karar verdim. AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz'ı aradım. O da baş üstüne diyerek uğraştı. Bende evimi oraya hibe ettim. Ama dedim şartım ebedi olarak Çocuk esirgeme kurumunun olacak başka bir yere geçerse evimi geri alırım ben gitsem bile çocuklarım geri alır. Sağlık raporumu da aldım verdim. Tapumu çevirdim. Yardımsever insanım Almanya'ya 100 kişi götürdüm. İşçi yaptım. Şimdi 400 kişi oldular. Çocuklarım bir şey demediler. Mal benim herkesin hakkını verdim" dedi.