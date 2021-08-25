Çöken istinat duvarı faciaya yol açıyordu

İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan tek katlı mobilya mağazasında, yan taraftaki inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu çökme meydana geldi. İçerde bulunan 3 kişi sallanmayı fark edince son anda kendilerini dışarı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekibi, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. Valilikten yapılan açıklamada, "MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" denildi. Öte yandan çökme yaşanan mobilya mağazası, yapılan çalışmaların ardından kontrollü bir şekilde yıkıldı.