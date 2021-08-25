D ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – D ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek bekleyen anne ve baba adayları için en heyecanlı süreç, bebeklerine verecekleri ismi seçtikleri dönem oluyor. İnternet üzerinden isimlere yönelik çeşitli araştırmalar yapan ebeveynler hem popüler hem de modern olan aynı zamanda daha önce duyulmamış ve değişik isimlerden birini seçmek istiyor. Herkes kendi bebeğinin isminin özel ve anlamlı olmasını isterken "D ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki; D ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? İşte D ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi.
D HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Dalya: Yıldız çiçeği
- Damla: Az miktardaki su.
- Define: Toprağa gömülmüş kıymetli ve değerli eşya.
- Defne: Bir kokulu bitki
- Deha: Üstün akıl.
- Dehna: Kumun rengi dolayısıyla Arabistan'da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı.
- Değer:Bedel, uygun, layik.
- Delfin:Suda yaşayan, yunus.
- Dema:Soluk, nefes.
- Demet: Bağlanmış çiçek topluluğu, ışık huzmesi.
- Demre: Antalya'nın turistlik yerlerinden biri, Noel Baba'nın doğduğuna inanılan tarihi yer.
- Denef: Beyaz renkli ipek kumaş.
- Derin: Sığ olmayan, içli.
- Derin Su: Yüzeyi tabanından uzak olan. Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
- Deniz:Derya, büyük tuzlu su birikintisi
- Derman: Çare, tedavi
- Derya: Deniz.
- Destan: Kahramanlık olaylarını konu alan şiir
- Deste: Demet, bağlanmış olma hali.
- Destina: Kader, yazgı.
- Deva: İlaç, çare, şifa
- Devin: Hareket; hareket et, hareketli oluş.
- Devlet: Büyüklük, kudret, varlık, orun.
- Dide: Göz.
- Didem: Gözüm, gözüm gibi sevdiğim sevgilim, çok sevdiğim.
- Dila: İçten gönülden seven.
- Dilan: Gönüller, yürekler
- Dilara: Gönül alan, gönlü okşayan, gönlü dinlendiren manalarındadır.
- Dilasa: Gönlü rahatlandıran, avutan. (Osmanlıca'da yazılışı: dil-âsâ)
- Dilay: Gönlü aydınlatan ay.
- Dilbaz:Güzel söz söyleyen, göze hoş görünen. Konuşmasıyla kandıran kişi manasındadır.
- Dilbent:Gönül bağı, gönül bağlayan.
- Dilber:Gönlü alıp götüren güzel manasındadır. Alımlı güzel kadın demektir.
- Dilberay:Ay gibi güzel kadın.
- Dilbeste:Gönül bağlamış, âşık.
- Dilbu:Gönül kokusu.
- Dildade:Gönül vermiş, âşık. ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan.
- Dilderen:Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen.
- Dilefruz:Yürek yandıran, sevimli.
- Dilege: Güzel ve düzgün konuşan.
- Dilek:İstek, arzu
- Diler:İsteyen, dileyen
- Dilferah: Gönlü ferah, sevinçli.
- Dilfeza:Gönlü genişleten, gönlü artıran.
- Dilfigar:Gönlü yaralı olan, âşık.
- Dilfiruz:Gönle ferahlık veren, sevindiren.
- Dilhan:İçten gönülden söyleyen
- Dilhayat:Gönül canlılığı.
- Dilhun:İçi kan ağlayan.
- Dilhuş:Gönlü hoş, yüreği rahat.
- Dilman/ Dilmen:Dil bilen, güzel söz söyleyen.
- Dilnişin:Gönülde yer tutan, hoş, güzel.
- Dilnur:Gönlü nurlu
- Dilruba:Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan.
- Dilsafa:Gönlü şen, rahat, dertsiz.
- Dilsaz:Gönül yapan, tatlı davranan.
- Dilsitan:Gönül alan güzel.
- Dilsuz:Gönül yakan, yürek yakan.
- Dilşah:Gönül şahı, sevgili.
- Dilşat: Gönlü hoş,sevinçli
- Dilşen:Gönlü şen, sevinçli.
- Dilşikar:Gönül avlayan.
- Dirayet:Zekâ, bilgi, kavrayış
- Doğanbike:Doğan, dünyaya gelen kız.
- Doğannur:Nur gibi parlak olarak doğan.
- Doğay:"Ey ay, artık doğ, kendini göster" anlamında kullanılan bir ad.
- Domurcuk:Tomurcuk.
- Döndü :l. Henüz evlenmemiş kız. 2. Gittiği yerden geri gelen.
- Döne :"Bundan sonraki çocuklar erkek olsun" anlamında kullanılan bir ad.
- Dönüş:Dönme işi, dönme.
- Ducihan: İki cihan: dünya ve ahiret
- Dudu:1. Hanım. 2. Abla. 3. Küçük kardeş.
- Dudubikem:"Evlenmemiş ablam, kardeşim" anlamında kullanılan bir ad.
- Duduhan:Abla, kardeş.
- Duha: Kuşluk vakti. Kuran'ı Kerim' de 93. Surenin ismidir aynı zamanda.
- Duhan:Kur`an-ı Kerim`de bir sure adıdır ve manası dumandır.
- Duhter:Kız.
- Durcan:"Yaşa, uzun ömürlü ol" anlamında kullanılan bir ad.
- Durkadın:"Artık çocuğun olmasın" anlamında kullanılan bir ad.
- Durkız:"Artık çocuğun olmasın" anlamında kullanılan bir ad.
- Dursune:Son olması istenen kız çocuklarına verilen adlardandır.
- Durugül:Özü temiz güzel kadın.
- Durukadın:Özü temiz kadın.
- Duşize:El değmemiş kız.
- Duygu:His, gönülde uyanan yankı ya da tepki
- Duygun:Duygulu, hassas
- Duysal:Duymakla, hissetmekle ilgili olandır
- Dünya:Yeryüzü
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