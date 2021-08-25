DASKUT suda da hayat kurtaracak

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) kara ve dağ arama kurtarma faaliyetlerinin ardından şimdi de su altında ve üstünde hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

Dernek bünyesinde kurmaya hazırlandıkları Daskut Scuba Dalış Okulu bünyesinde su altı arama kurtarma ekibinin çalışmalarına başladı. Dernek bünyesindeki arama kurtarma personellerinin arasından seçilen adaylar, geçtiğimiz hafta üç gün teorik iki günde uygulama eğitim alarak bir yıldız dalgıç oldular.

Daskut Scba ekibinin lideri ve dalış eğitmeni Özcan Yurtseven; "DASKUT Genel Başkanımız Tuncay Meriçli ile DASKUT bünyesinde sualtı ve su üstü arama kurtarma ekibi kurma konusunda istişare ve araştırmalarımızı yaptık. Dernek vizyonu olarak, DASKUT SCUBA adında sualtına gönül vermiş kişilere eğitimler verecek bir dalış okulu kurmayı planladık. Akabinde dalış okulu öğrencilerimizin içinden istekli ve yeterli olanlarla çok üst düzey bir sualtı su üstü arama kurtarma ekibi kurarak Türkiye genelinde organize olmayı hedefledik. Bu çalışmaları yurtdışı DASKUT birimlerine de yaygınlaştırmayı planladık. Dalış okulumuzu kurup çok kaliteli bir eğitim ile 1-2-3 yıldız, dalış sertifikaları vermeyi, ayrıca uzman ve yetkin bir su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi hazırlama misyonumuzu DASKUT olarak benimsedik. Bu kapsamda ilk 20 kişilik dalış eğitim gurubunun teorik eğitimleri ve ilk 10 kişinin pratik su çalışmalarını 21-22 Ağustos tarihinde tamamladık. Dalış eğitimi programlarımız hızla devam edecek. Yılın 12 ayı dalış eğitimleri ile su altı hayranlarına ve arama kurtarmaya gönül verenlere dalış eğitimleri ile katkı sunmaya devem edeceğiz. Birinci grubun eğitimlerini tamamladıktan sonra ikinci grubumuzun eğitim çalışmalarına hemen başlıyoruz. 1 yıldız dalgıç eğitimleri 2 ve 3 yıldız eğitimleri olarak devam edecek ve DASKUT su altı arama kurtarma ekibi oluşacak. DASKUT bu sayede Karada ve Dağda olduğu gibi, su altı ve su üstünde de hayat kurtarmaya başlayacak." dedi.