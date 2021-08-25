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Giriş Tarihi: 25.8.2021 18:15 Son Güncelleme: 25.8.2021 18:18

Demir yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

DHA
Demir yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Elazığ'da, demir yüklü kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Emir'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Emir yönetimindeki plakalı motosiklet, ara sokağa girmek isteyen Muhuttin Ayık yönetimindeki demir yüklü kamyonun altına girdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ŞAHIS TEDAVİ ALTINA ALINDI

Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Serhat Emir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Demir yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi
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