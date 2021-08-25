Demir yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.