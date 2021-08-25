Demir yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Emir yönetimindeki plakalı motosiklet, ara sokağa girmek isteyen Muhuttin Ayık yönetimindeki demir yüklü kamyonun altına girdi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI ŞAHIS TEDAVİ ALTINA ALINDI
Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Serhat Emir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.