Destek ekibi gençlerin yüreklerine dokunmak için sahada!

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından yangın bölgeleri için 4 çalışma grubu oluşturuldu. Yangından etkilenen mahallelerde gençlere ve çocuklara yönelik sportif ve kültürel faaliyetler planlandı. 12 Ağustos'ta başlayan destek çalışmalarında 3 Gençlik Merkezi Müdürü, 12 Gençlik Lideri, 200 Gönüllü Genç, 16 Antrenör ve 2 Psikolog görev yapıyor.

2 BİN HANEYE ULAŞILDI

Milas, Bodrum, Yatağan, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde yapılan çalışmalara Uşak, Manisa, Aydın, İzmir başta olmak üzere diğer İllerden gelen gönüllü gençlerle birlikte Muğla Gençlik Merkezleri Gönüllü Gençlerinin oluşturduğu 200 kişilik grup, yangından etkilenen mahallelerdeki 2000 haneye ulaşarak 800'e yakın genç ve çocuğun katıldığı çeşitli etkinlikler düzenliyorlar.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün afete yönelik destek hizmetleri çalışma planına göre gençlik liderleri, gençlik merkezlerine bağlı gönüllü gençler ve antrenörler tarafından yangından etkilenen mahallelerde başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlara yönelik destek çalışmaları planlandı. İhtiyaçların belirlenerek ilgili mercilere iletilmesi ve çeşitli etkinlikler yapılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri, gönüllü gençler, antrenörler ve psikologlarında katılımıyla yangından etkilenen mahallelerde çalışmalar devam etmektedir.

4 BÖLGEYE 4 ÇALIŞMA GRUBU

Birinci bölge olarak Milas, Bodrum ve Yatağan ilçeleri belirlenmiş olup bu bölgelerde Milas Gençlik Merkezi tarafından destek çalışmaları sürdürülüyor.

İkinci bölge olarak Fethiye ve Seydikemer ilçeleri belirlenmiş olup bu bölgelerde Fethiye Gençlik Merkezi tarafından destek çalışmaları sürdürülüyor.

Üçüncü bölge olarak Marmaris ve Köyceğiz ilçeleri belirlenmiş olup bu bölgelerde Kötekli Gençlik Merkezi tarafından destek çalışmaları sürdürülüyor.

Dördüncü bölge olarak ise Menteşe ve Kavaklıdere ilçeleri belirlenmiş olup bu bölgelerde Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından destek çalışmaları sürdürülüyor.

SAHA TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Gençlik Merkezi Müdürleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri, Gençlik Liderleri, Gönüllü Gençlik Liderleri, Gönüllü Gençler, Antrenörler ve Psikologların görev aldığı grupların çalışma yapılan mahalleleri ziyaret ederek çocukların, gençlerin ve vatandaşların ihtiyaç ve saha tespit çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde belirlenen ve diğer kamu kurum ve kuruluşların faaliyet alanına giren ihtiyaçlar, Valilik yoluyla ilgili kurumlara bildiriliyor.

Alan çalışması yapılan mahallelerde çocuklara ve gençlere yönelik sportif ve kültürel faaliyetler, yarışmalar ve etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerde çocuklara ve gençlere kitap, top, satranç, t-shirt, oyuncak vb. hediyeler dağıtılıyor. Mahallelerde çevre temizliği, hayvanlar için mama dağıtımı, moral bulup motive olmaları için gençlik merkezlerinin gönüllü müzik grupları ile birlikte şarkılar söylenerek, çocuklara yönelik faaliyet ve etkinlikler yapılmakta, vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi için hane ziyaretlerinde bulunuluyor. Yapılan yarışma ve etkinliklerde çeşitli hediyeler, kupa ve madalyalar veriliyor.

İLMAN "DESTEK ÇALIŞMALARINA HIZLA BAŞLADIK"

Yapılan çalışmalar ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü Ömer İlman "İlimiz genelinde çeşitli ilçelerimizde yaşanan yangın afetiyle mücadele kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 17 tesisimizi yangınlara mücadele için tahsis ettik. Yurtlarımızda afetzede ve görevliler olmak üzere toplam 3200 kişiye barınma hizmeti sağladık. Spor tesislerimiz helikopterlerinin yakıt ikmal alanı oldu. Bazı tesislerimiz ve gençlik merkezlerimiz yardım toplama merkezi olarak hizmet verdi.351 personelimiz bu kapsamda aktif olarak görev aldı. Yangınların bitmesiyle birlikte yangından etkilenen 9 ilçemizde bulunan 55 mahalleye yönelik çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik destek çalışmalarına hızla başladık. Temel amacımız yangından etkilenen mahallelerde çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek. Aynı zamanda amacımız gençlerimizle onları buluşturarak gençlerimizin sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirmeleridir. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz mahallelerde birçok sosyal sportif etkinlikler gençlerimiz tarafından yapılmaktadır.Bu çalışmalar önümüzdeki günlerde ve aylarda devam edecektir. İlimiz dışından Aydın, Manisa, Uşak, İzmir başta olmak üzere diğer illerimizden de gelen gönüllü gençlerin sahada yapmış olduğu güzel çalışmalar geleceğimize dair bize büyük umut vermektedir. Bu vesileyle çalışmalarda görev alan tüm ekibimize ve gönlü güzel gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.