Dört nala aşıya gittiler

Erzurum
'da cirit sahasında bir gösteri maçı düzenlendi. Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü
ile Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü
'nün karşı karşıya geldiği maça seyircilerin ilgisi yoğun oldu. Maç sonrası ciritçiler 2 kilometre boyunca atlarını aşı standına sürdü. Sağlık ekibi ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında sıraya giren ciritçiler, tek tek aşı yaptırdı. Evlerinin balkonuna çıkanlar atlarıyla aşı olmaya gelen ciritçileri merakla izledi. Kimileri de cep telefonu ile fotoğraf ve görüntü alarak bu anı ölümsüzleştirdi. Aşılama oranında Erzurum'un atlarına taktıkları mavi boncuk gibi masmavi olmasını arzuladıklarını söyleyen Sancak Atlı Spor Kulübü
Başkanı Saffet Fidan
, "Cirit müsabakamız vardı. Ciritten sonra aşı kampanyasına katılmak istedik. Bütün sporcular ikinci doz aşılarını yaptırdı. Pandemi nedeniyle ligler başlamadı. Bizler de kendi aramızda özel müsabakalar düzenleyerek ciritin zevkini doyasıya çıkarıyoruz. Buraya bu atlarla gelerek farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.