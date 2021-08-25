E ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – E ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek bekleyen anne ve baba adayları için en heyecanlı süreç, bebeklerine verecekleri ismi seçtikleri dönem oluyor. İnternet üzerinden isimlere yönelik çeşitli araştırmalar yapan ebeveynler hem popüler hem de modern olan aynı zamanda daha önce duyulmamış ve değişik isimlerden birini seçmek istiyor. Herkes kendi bebeğinin isminin özel ve anlamlı olmasını isterken "E ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki; E ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? İşte E ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi.
E HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Ebra: Ürkme, kaçma. Birden bire ölme (!!! Çok kötü enerjili bir isim)
- Ebrar: Özü sözü doğru olan, hamiyetli, İffetli kişi manasındadır.
- Ebru: 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsn-ü hat'ta kullanılır.
- Ebrunur: Ebru ve nur isimlerinin birleşimden oluşmuş isimdir.
- Ece: Güzel kadın, kraliçe manalarını taşır.
- Eceaypar: Ay parçası gibi parlayan kraliçe.
- Ecegül: Gül gibi güzel kraliçe.
- Ecehan: Yönetici güzel kadın, hükümdar, kraliçe.
- Ecem: Kraliçem.
- Ecemsu: Su kraliçesi.
- Ecenaz: Nazlı güzel kadın anlamındadır.
- Ecenur: Nurlu, ışıklı kraliçe.
- Ecesu: Su gibi berrak ve çok güzel.
- Echer: Son derece güzel kadın. İkinci manası gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlüdür.
- Ecmel: En güzel, en yakışıklıanlamındadır.
- Ecre: Mükâfat. Ecr kökünden gelir.
- Ecren: Allah'ın hediyesi anlamını taşımaktadır.
- Ecrin: Allah'in hediyesi demektir.
- Eda: Naz, işve, davranış, tavır, namaz kılma… Manalarını taşır.
- Edanur: Işık saçan nazlı güzel.
- Edasu: Eda ve Su isimlerinin birleşiminden oluşur. Nazlı su gibi bir anlam taşır.
- Edibe: Nazik,edepli,terbiyeli.
- Eflin: Cennetin 8 kapısının biri. Cennete açılan kapı.
- Efnan: Cennetteki güzel gözlü kız.
- Efra: Allah'tan gelen esinti. İşi gücü olmayan adam, gibi anlamları olduğu yazıyor. Kökeni ve anlamı tam bilinmiyor. Harfler güzel ama anlamlar belirsiz ve kötü.
- Efsa: Sihirbaz, efsuncu, büyücü. (Kötü manalı bir isim!!!)
- Efsun: Büyülü, sihir
- Efşan: Dağıtan, saçan, serpen manalarındadır.
- Eftalya: Denizkızı
- Eftelya: Bir dönemin ünlü gayri müslim ses sanatçısı, denizkızı Eftelya.
- Efza: Artıran, çoğaltan.
- Ekim: Bir ay, ekme işlemi.
- Ela: Alacalı renkli; gözde kestaneye çalan sarı renkli manasındadır.
- Elam: Türkçe: benim olan ela anlamı taşır. Farsça: Elam imparatorluğu eski Elamite imparatorluğu (farsça'da تمدن عیلام) (m.ö. 2700- m.ö. 660 arası) Sümer ve Akkad'in doğusunda, bu günkü İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletini ve Fars eyaletinin batısında yer almıştır.
- Elanur:Gözü sarıya çalan kestane renginde olan güzel manasındadır.
- Elasu: Ela gözlerinden temizlik akan.
- Elay: Elalı, karışık gibi bir manası vardır. El+ Ay köklerinin birleşiminden oluşur.
- Elçin: Demet, deste anlamlarını taşır. Ayrıca Ağustos böceği demektir.
- Elçi/Elçim: Elçi olarak gönderilen manasındadır.
- Elem: Acı, keder, sancı, kaygı.
- Elen: Nadide bulunması güç mücevher.
- Elezan: Göğe yükselen ezan sesi anlamındadır.
- Elfin: Küçük yaramaz, ele avuca sığmaz.
- Elgiz: Şehri koruyan tanrıçadır.
- Elif: İslami alfabenin ilk harfidir. Ebccd hesabında değeri "1" birdir. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. Ülfet eden, dost, tanıdık ve alışmış, alışkın, alışık manalarını taşır. – İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Su, Elif Nur v.s.).
- Elime: Dert ve elem veren
- Elis: Güzel kokulu bir çiçek.
- Elisa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Bir diğer yandan HIV testine de ELİSA denir; bu manada kötü enerjili bir isimdir.
- Eliz: Yabancı yerdeyiz, yabancıyız ve el izi anlamındadır.
- Elizan: Uzaktan duyulan ezan sesidir.
- Ella: Sonsuzluk.
- Elmas: Değerli bir taştır.
- Elmina: Mina dağında açan çiçek manasına rastlıyoruz. Ayrıca Al ve Mina kelimelerinin birleşiminden oluşan bir isim olan Elmina' nın güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad olduğu da söylenir.
- Elmira: Emir veren prensestir.
- Elnare: Ülkesinin ışığı, odlar yurdu. Azerbaycan'ın diğer ismi ile eşanlamlıdır.
- Elnur: Elin nuru anlamındadır.
- Elzem: Gerekli olan, vazgeçilmez.
- Emeç: Gaye, amaç, hedef manalarındadır.
- Emel: Hedef, umut,arzu.
- Emet: Bolluk getiren, bolluk, berekettir. Son sonuç da demektir.
- Emine: İnanılır, güvenilir.
- Emira: Eski Mısır'da prenseslere verilen unvandır.
- Enda: Yüce, ulu, yüksek, âlâ anlamındadır.
- Enfes: Güzeller içindeki en güzel olan. Nefiss.
- Enginay: Aşağılara doğru inmiş Ay, engine inmiş Ay.
- Enginiz: İnmiş iz; engindeki iz.
- Enhar: Irmaklar, çaylar. Enhar. Kur'an-ı Kerim'de cennetin altından akan ırmaklar.
- Enise: Sevimli / Dost / Cana yakın arkadaş
- Ennur: Nur yağdıran.
- ErçilDoğru, inanılır, güvenilir kişi.
- Erdemay: Erdemli ve Ay kadar güzel olandır.
- Erengül: Ermiş, yetişmiş, açmış gül
- Erengün: Ulaşıp gelen gün.
- Erensu: Ermiş gibi ve su gibi aziz olan.
- Ergem: Nazlım, canım.
- Ergim: Eriştiğim, ulaştığım, benim olan ergidir.
- Erguvan: Çok güzel lila, mor renkli çiçekleri olan bir ağaç.
- Ergüler: Erken mutlu olur, erken güler.
- Erkinay: Özgür Ay, özgürce dolaşan Ay.
- Erna: İşveli, cilveli, şen şakrak kişi.
- Ervanur: Allah'ın gönderdiği ışık.
- Ervin: Şahsiyetli, kişilikli, şerefli,itibarlı.
- Esen: Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı sıhhatli sağlam
- Esengül: Sağlıklı gül.
- Esengün: Sağlıklı gün.
- Esensu: Rüzgârlı su.
- Esil: Şerefli, itibarlı ve otoriter kişi, uzun ve dolgun yüz. Doğru şey. Kavi, muhkem, sağlam
- Esila: Öğle vakti ile ikindi vakti arasında geçen zaman diliminin Kuran' da geçen adıdır.
- Esim: Esme işi, rüzgârın esişi, esinti.
- Esinay: Aydan etkilenen.
- Esinsel: Coşkulu duygular içinde olan.
- Esinsu: Berraklığıyla ilham veren.
- Esinti: Belli belirsiz hissedilen hafif yel.
- Eslem: Daha sağlam, en selâmetli.
- Eslim: Teslimiyet, Allah'a teslim olandır.
- Eslina: Dünyalar güzeli.
- Esma: İsim manasındadır.
- Esmanur: Adı nur.
- Esmasu: Adı su.
- Esmeray: Esmer kadın.
- Esmira: Zümrüt taşı.
- Esna: Bir işin yapıldığı an.
- Esra: Çabuk, hızlı
- Etfal: En değerli en yüksek.
- Eva: Havva. Yaratılan ilk kadın
- Evcimen: Evi yaşanacak bir yuva yapan, evine ve ev işlerine çok bağlı, Evi çekip çeviren, evine düşkün.
- Evla: Uygun olan manasındadır.
- Evra: Hisar, kale anlamındadır.
- Evsa: Sihirbaz, efsuncu, insana tesir eden anlamındadır.
- Evşen: Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir.
- Eylül: Bir ay, hüzünlü
- Eyşan: Şanlı, güzelliği ile ünlü.
- Ezgi: Beste, müzik parçası
- Ezgin: Paraca durumu bozuk olan, çürük ezik gibi negatif manaları vardır.
- Ezra: Sözü düzgün doğru olan adam manasındadır. Ayrıca beyaz kulaklı siyah at demektir.
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