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Giriş Tarihi: 25.8.2021 16:03

Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

AA
Edirne’de ormanlık alanda yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş: Yangın kontrol altına alındı, fakat hava şartları ve rüzgarın etkisi de var. Söndürme çalışması devam ediyor

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Gülçavuş köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Keşan Orman İşletme Şefliği ile belediye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini belirterek, "Yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı, fakat hava şartları ve rüzgarın etkisi de var. Söndürme çalışması devam ediyor." dedi.

Göktaş, yapılan ihbarda bir arazi motorundan çıkan yangının ormana sıçradığının ileri sürüldüğünü kaydetti.

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Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor
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