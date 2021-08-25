F ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – F ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek bekleyen anne ve baba adayları için en heyecanlı süreç, bebeklerine verecekleri ismi seçtikleri dönem oluyor. İnternet üzerinden isimlere yönelik çeşitli araştırmalar yapan ebeveynler hem popüler hem de modern olan aynı zamanda daha önce duyulmamış ve değişik isimlerden birini seçmek istiyor. Herkes kendi bebeğinin isminin özel ve anlamlı olmasını isterken "F ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?" sorusuna da yanıt aranıyor. Peki; F ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? İşte F ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi.
F HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Faden: İplik
- Fadik: Fatma adının bir söyleniş biçimi
- Fadile / Fadıla: Erdemli üstün kişi.
- Fadime: Fatma adının bir söyleniş biçimi (Fa-tı-ma)
- Fadiş: Fatma adının bir söyleniş biçimi
- Fahriye: Bir işi çıkar beklemeden yapan kimsedir.
- Fahrünisa: Övünülecek değerde kadın
- Faika: Manevi yönden üstün olan, Üstünlük, ileri görüşlülük.
- Faize: İsteklerine kavuşan, başarılı
- Farah: Neşe, mutluluk, sevinç.
- Farise: Anlayışlı – Bir şeyi önceden hissedebilen, zeki kişi.
- Fatma: Çocuğunu sütten kesen anne demektir. Hz. Muhammed' in kızının adıdır. Orijinal hali Fatıma' dır.
- Fatoş: Fatma'nın farklı söylenişi.
- Fazilet: Erdem, insanın iyi huyları
- Faziye: Erdemli, temiz
- Fecir: Şafak vakti
- Fehime: Anlayışlı, çabuk kavrayan
- Felin: Mantar.
- Ferah: Bol geniş / Rahatlık veren / Gönlü şenlendiren
- Ferahay: Güzelliğiyle insanın gönlünü şenlendiren.
- Feray: Ay ışığı, rahat huzurlu kişi
- Feraye: Ay ışığı, ayın parlaklığı.
- Ferhunde: Mesut, mutlu.
- Feri: Detaylı, ayrıntılı, ikincil
- Feride: Tek eşsiz, benzeri olmayan
- Feriha: Sevinçli, ferah
- Feryal: Ay çevresinde oluşan hare, uzun boylu güzel kız, eski bir mısır prensesi. Gözleri ışık saçan güzel kız.
- Ferzan: İlim, bilim, hikmet.
- Fethiye: Açma, alma, fetih etme.
- Fevziye: Kuruluş, zafer üstünlükle ilgili kimsedir.
- Feyza: Bolluk, çokluk, bol bol olandır. İlim, irfan, feyiz ile dolu olandır.
- Fidan: Yeni, olgunlaşmamış ağaç.
- FidelyaCennette bir ağaç ismi.
- Figen: Yaralayan, kıran, düşüren anlamlarındadır.
- Fikriye: Düşünce ile fikir ile ilgili
- Filiz: Bitkilerin yeni sürgünü, ham madde yatağı
- Firdevs: Cennetteki altıncı bahçenin adı
- Firuze: Gök mavisi renginde değerli bir süs taşı.
- Fisun/ Füsun: Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel manasının yanı sıra sihir büyü anlamını da taşır bu da isme olumsuz bir mana katar.
- Fitnat: Zihin açıklığı, her şeyi çabucak öğrenme.
- Ful: İnce, uzun, bir ağaç, beyaz kokulu çiçek
- Fuldem: Her zaman geniş açık görüşlü.
- Fulden: Her zaman geniş açık görüşlü
- Fulin: Hoş kokulu çiçek.
- Fulya: Çok hoş kokusu ve rengi olan bir çiçek
- Funda: Çalı; zengin, yeşil bitki örtüsü
- Füruzan: Çok parlak, parlayıcı, aydınlık
- Füsun: Efsun / Büyü, sihir. Şaşırtıcı, hayret verici ve kendine cezbedici bir güzellik.
- Ferzane: Bilge, filozof, seçkin.
- Feyha: Büyük, geniş, engin olan.
- Feyzan: Bolluk, bereket.
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