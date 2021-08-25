FDA'nın BioNTech'e verdiği "tam onay" aşı tartışmalarını bitirecek!

AŞILAMA SAYESİNDE VAKA SAYILARI "PLATO" ÇİZMEYE BAŞLADI

Kovid-19 vaka artış hızı, baskın tür haline gelen bulaşıcılığı yüksek Delta varyantı ve bu süreçte aşılanmanın önemine işaret eden Prof. Dr. Oğuztürk, 2020'nin yaz döneminde, aşı olunmaması sebebiyle dünya genelinde çok daha fazla vaka görüldüğünü ve ölümlerin yaşandığını anımsattı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, şunları kaydetti: "Aşı, Delta varyantı dahil bütün varyantlara karşı etkinliğini devam ettirebilecek güce sahip. Aşılama sayesinde vaka sayılarının yükselmediğini, bir şekilde plato çizdiğini görüyoruz. Kısıtlamalar kaldırılmış olmasına rağmen aşı sayesinde vakaların şiddetli bir artış eğilimine girmediğini görüyoruz. Eğer aşıların kullanım durumu söz konusu olmasaydı daha vahim rakamlarla karşı karşıya kalabilirdik."

Türkiye'de meslekler içerisinde yüzde 90'ın üzerindeki oranla en fazla sağlık çalışanlarının aşılandığına ve sağlık çalışanları içerisinde Kovid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısının sıfırlandığına dikkati çeken Oğuztürk, bunun, aşının etkinliğinin en güzel örneklerinden olduğunu vurguladı.