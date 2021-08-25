G ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – G ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"G ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" bebeklerine G harfi ile başlayan isimlerden bir tanesi koymak isteyen anne babaların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her anne baba çocuklarına verdikleri ismin özel ve anlamlı olmasını isterken aynı zamanda modern çağa uygun ve popüler olmasına da dikkat ediyor. G ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
G HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Galibe:Üstün gelen, yenen, önde gelen.
- Gamze:Çene ya da yanakta gülümserken beliren çukurluk
- Ganime:Ganimet alan
- Ganimet:1. Düşmandan alınan mal. 2. Beklenmedik kazanç veya olanak.
- Ganiye:Zengin, varlıklı. 2. Çok hoş. 3. Kadın şarkıcı.
- Garibe:Görülmemiş, tuhaf, şaşılacak.
- Gaye:Amaç , erek, varılmak istenen hedef
- Gazale:Dişi geyik.
- Gelenay:Ortaya çıkan ay gibi güzel.
- Gelengül:Gelen gül gibi güzel.
- Gelin:Evlenmek üzere hazırlanıp, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
- Gelincik:Kırmızı ve büyük çiçekli bir kır bitkisi.
- Gelinkız:Gelinlik çağındaki kız.
- Gevher: 1.Elmas, mücevher, inci. 2. Bir şeyin aslı, mayası.
- Gezer:Dolaşan, gezen, gezici.
- Gizem:Sır / bilinmeyen şeyler, esrarengizlik
- Gonca:Açılmamış, tomurcuk halinde gül
- Goncagül: Açılmamış gül, tomurcuk gül
- Gökçenaz: Nazlı.
- Gökçenur: Mavi ışık.
- Gökçil: Gökyüzü gibi mavi.
- Göknil: Gökyüzüne ait olan.
- Göknur: Aydınlık gökyüzü, nurlu.
- Gökselen: Ses, gürültü, "haber, bilgi", "yakın yer, çevre", "sel yatağı" gibi anlamları olan "selen"le "gök" kelimelerinin birleşiminden oluşan bir isimdir.
- Göksemin: Evreni kaplayan.
- Göksen: Sen gökyüzüsün, göksün.
- Göksu: Türkiye' nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adıdır. Adana'dan gelerek Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarından biridir.
- Gölge: Güneşi görmeyen alan
- Gökben: Özü genç olan kız.
- Gökçe: Sevimli güzel; gök rengi, mavimsi anlamlarındadır.
- Gökçem: Mavi gözlü kızım.
- Gökçen:1. Gökle ilgili göğe ait semavi. 2. Mavi, mavimsi. 3. Güzel hoş güzel
- Gökduman: Göğe yükselen duman.
- Göknur: Nurlu, ışıklı, aydınlık gökyüzü
- Gökperi: Mavi gözlü, peri gibi güzel.
- Gökselen: Mavi gözlü, varlıklı kimse.
- Gökşin: Gök gibi mavi gözlü / Sonsuz mavi derinlik
- Gönül: Kalp, eğilim, sevgi arzu heyecan gibi duyguların bulunduğu yer.
- Gönülay: Gönlü ay gibi parlak, temiz olan.
- Gönülden: Yürekten, içten, candan
- Görsev: "Görüp sev" anlamında kullanılan bir ad.
- Gövem: Bitki yeşilliği 2. Sonbaharda yetişen bir tür siyah zeytin.
- Gözal: "Niteliklerinle ve güzelliğinle ilgi topla" anlamında kullanılan bir ad
- Gözalan: Gösterişli, ilgi çekici.
- Gözde: Çok beğenilen, tercih edilen kişidir.
- Gözdesu: Temizliği ve saflığı nedeniyle herkesin beğenisini kazanan.
- Göze: Kaynak. 2. Suların kıyılarında olan küçük çayır. 3. Hücre.
- Gözen: Bir nevi alageyik.
- Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla izlemek
- Gurbet: Gariplik, yabancılık, yuvasından, yurdundan veya kentinden uzakta olmak
- Gupse: Gönülden, candan, sevecen.
- Gün: 24 saatlik zaman dilimi
- Günay: Gün gibi aydınlık kişi
- Güner: Güneşin doğma zamanı
- Güneş: Güneş
- Güney: Bir yön
- Güngör: Mutlu yaşa, çok yaşa
- Güniz: Günün izi
- Güfte: Bir müzik yapıtının bestelenmiş sözleri.
- Güher: Cevher. Bir şeyin özü, soyu, sopu.
- Gül: Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeği
- Gülafet: Gül gibi güzel olan sevgili.
- Gülal: "Gül der, gül topla" anlamında kullanılan bir ad.
- Gülan: Güller manasındadır.
- Gülara: Gül süsleyen, gül bezeyen.
- Gülaslı:Soyu sopu, özü gül gibi güzel olan.
- Gülasya: Asya gülü.
- Gülaver: Gül getiren, gül taşıyan.
- Gülay: Güllerin açtığı ay.
- Gülaydın: Gül gibi güzel olan.
- Gülayım: "Gül gibi güzel sevgilim" anlamında kullanılan bir ad.
- Gülayşe: Rahat ve huzur içinde yaşayan güzel.
- Gülbadem: Badem gözlü güzel.
- Gülbahar: Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı boya. Bahar gülüdür.
- Gülbanu: Gül gibi güzel kadın.
- Gülben: "Ben gül gibi güzelim" anlamında kullanılan bir ad, Ben, gülüm anlamındadır.
- Gülbende: "Gül benim elimdedir" anlamında kullanılan bir ad.
- Gülbeniz: Gül yüzlü.
- Gülberk: Gül yaprağı.
- Gülbeyaz: Beyaz gül.
- Gülbike: Gül gibi güzel kadın.
- Gülbikem: "Gül gibi güzel kadınım" anlamında kullanılan bir ad.
- Gülbil: "Gül gibi güzel olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.
- Gülbin: Gül dalı,gül ağacı,gül kökü
- Gülbitti: "Gül yetişti" anlamında kullanılan bir ad.
- Gülbiz: Bizim gülümüz
- Gülboy: Gül gibi boyu olan.
- Gülbu: Gül gibi güzel kokusu olan..
- Gülbün: Gül fidanı
- Gülcan: Gül gibi güzel canlı
- Gülcanan: Gül gibi güzel sevgili.
- Gülce: Gül gibi, güle benzeyen.
- Gülcemal: Gül-cemal. Gül gibi güzel yüzlü.
- Gülcihan:Dünyanın en güzel gülü.
- Gülçin:Gül derleyen, gül toplayan
- Güldal: Gül dalı.
- Güldane: Gül tanesi.
- Güldeğer: Gül gibi değerli olan.
- Güldem: Hiç solmayan her dem gül, her dem gülen
- Güldemet:Gül gibi güzel olan.
- Gülden: Gül gibi, güle ait, gülden yapılmış
- Güldeniz: Deniz gibi coşkulu güzel.
- Güldenur: Gül gibi parlak olan güzel.
- Gülder: "Gül topla" anlamında kullanılan bir ad.
- Gülderen: Gül toplayan, gülleri derleyen. Gül-deren.
- Güldermiş: Gül devşirmiş, gül toplamış.
- Güldeste: Gül destesi
- Güldilek: Gül gibi güzel dileği olan.
- Güldüren: Mutlu eden, sevindiren manasındadır.
- Gülümser: Gülümseyen, mutlu kişi.
- Gülüşan: En değerli gül.
- Gülüzar: Gül yanaklı, al yanaklı.Türk musikisinde mürekkep bir makam
- Gülzade: Gül bahçesi.
- Gümüş: Güzel, parlak
- Günce: Günlük, anı defteri
- Günel: Güneş gibi aydınlık ve ışık saçan.
- Günfer: Gün ışığı, aydınlık.
- Günnar: Kırmızı aydınlık
- Günnur: Gün ışığı
- Günsel: Günle ilgili güne ait
- Günseli: Işık seli
- Güntülü: Gün kadar ışık saçan, tül kadar zarif. Gün ışığı.
- Gürsevil: Çok sevil
- Güşta: Cennet, firdevs.
- Güvem: Yeşillik, tabiat güzelliği
- Güz: Sonbahar
- Güzden: Sonbahardan kalan
- Güzey: Az güneş alan, çok gölgeli kuzey yamaç.
- Güzide:Seçkin, seçme, seçilmiş
- Güzin:Seçici, beğenici
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