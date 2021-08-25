Gineli bakanın yeğeninin ölümüne soruşturma açıldı

İSTANBUL
Ataşehir'de bir özel hastanedeki yağ aldırma ve bağırsak ameliyatları sonrası ölen Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe'yle ilgili savcılık harekete geçti. Portekiz
uyruklu Abibe'nin yağ aldırmadan sonra ikinci bir ameliyat geçirdiği belirlendi. Her iki ameliyatın 6 doktoru da şüpheli bulundu. Otopsi sonucu ve doktor kusurunu belirleyecek adli tıp raporu, soruşturmaya yön verecek. Geçen 11 Ağustos'ta yaşanan ölümün ardından Abibe'nin eşi şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık Abibe'nin tüm tedavi evrakını hastaneden istedi. Hem yağ aldırma hem de bağırsak ameliyatına giren 6 doktor soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yer aldı. Savcılık doktorların kusurunun olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu
'ndan rapor istedi. Dosyada ifadeleri bulunan 5 doktor, şüpheli ölüme ilişkin kabahatlerinin olmadığını söyledi. Abibe'nin şüpheli ölümünü aydınlatacağı düşünülen otopsi raporu bekleniyor.