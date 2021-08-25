GSB iş ilanı başvuru ekranı ve formu: Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu 2021! GSB personel alımı başvuru nasıl yapılır?

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) taşra teşkilatında temizlik işçisi, güvenlik görevlisi ve benzeri kadrolarda istihdam etmek üzere 4 bin 346 personel alımı yapacak. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu için araştırmalar sürüyor. İlanla ilgilenen on binlerce vatandaş; GSB personel alımı başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte GSB iş ilanı başvuru ekranı ve formu!

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.