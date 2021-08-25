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Giriş Tarihi: 25.8.2021 11:00 Son Güncelleme: 25.8.2021 13:11

Gurbette kazandığını çocuklara bağışladı: ‘Devletime borcumu ödedim’

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Gurbette kazandığını çocuklara bağışladı: ‘Devletime borcumu ödedim’

1974 yılında Türkiye’den Almanya’ya gurbetçi olarak giden 84 yaşındaki Hatem Duman, yaşadığı tüm zorluklara rağmen Almanya’da tutunmayı başardı. Gurbette uzun yıllar kaçak olduğu için iş bulmakta zorlanan ve bakkal dükkanının kapatılması ile hayatı değişen Duman, döner sektöründe başarılı işlere imza attı. 12 çocuk babası Duman, Almanya’da kazandığı paralarla Iğdır’da yaptırdığı bir arsa, 8 meskenli apartman ve 4 dükkanı çocuklar için devlete bağışladı. SABAH’a konuşan Duman; “Devlete borcumu ödedim” dedi.

Iğdır'da dünyaya gelen 84 yaşındaki Hatem Duman, 1974 yılında Almanya'ya göç etti. Büyük zorluklarla kaçak açtığı bakkal dükkanını 8 yıl boyunca işletti. Bir çok kez polis baskınına maruz kaldı. Çaresizlik için hayata tutunmaya çalışan Hatem Duman, sonunda işçilik iznini alarak ticarete başladı. Bakkal dükkanını kapatan ve döner sektörüne giren Duman, bir çok sektörde de faaliyet gösteren ticari atılımlar yaptı. Almanya'da fabrika sahibi olan Duman, gurbette kazandığı paralarla Iğdır'da yaptırdığı ev ve dükkanları bağışlamaya karar verdi. Yetim ve öksüz çocukların kullanımı için bağış yapmak isteyen Duman, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile iletişime geçti. Başkan Ayaz, bağış için gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra Duman'ın Iğdır'da milyonlarca lira değerindeki arsa, 8 apartman ve 4 dükkanı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığı ile bakanlığa devrini yaptı. Bağış için Iğdır'a gelen Duman, Iğdır Valisi Engin Sarıibrahim tarafından karşılandı. Valilikte gerçekleşen imza töreni sonrası bağışını yapan Duman, mutluluğunu SABAH'a anlattı.

KAÇAK GİTTİ, 8 YIL KAÇAK ÇALIŞTI

Hayırsever iş insanı Duman, Almanya'da yaşadığı zorlu günleri şöyle anlattı; "1974 yılında Almanya'ya gittim. Çok zorluklar yaşadım. Bir bakkal dükkanı açmıştım. Çalışma izni alamadığım için sürekli problem yaşıyordum. 8 yıl boyunca kaçak olarak orayı işlettim. Dil bilmiyordum, yol bilmiyordum. Ama mücadele etmeyi hiç bırakmadım. Bir çok sorunla karşılaştım. Polislerle çok sıkıntılar yaşadım. Sonunda iznimi aldım. İşlerimizi büyüttük. Düzenimizi kurduk. Ama vatan hasreti hep içimizdeydi" dedi.

"DEVLETİME BORCUMU ÖDEDİM"

Bağış yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Duman, 'Her şeyi devletten beklemek olmaz' dedi. Duman şöyle konuştu; "Almanya'da işimizi kurduk. 12 çocuğum var. Hepsi işinin başında. Iğdır'dan 100'e yakın insan götürdüm Almanya'ya. Şimdi onlar 500 kişi oldu. Memleketimi hiç unutmadım. Kazandıklarımı bağışlamanın zamanı gelmişti. Artık yaşım 84 oldu. Bu saatten sonra benim memleketime son borcumu ödemem ve Allah'ın rızasını kazanmam gerekiyor. Çocuklar hepimizin çocukları. Allah devlete zeval vermesin. Her şey yapılıyor ama her şeyi devlet yapıyor diye kenarlıya çekilmekte olmaz. Anasız babasız kalan binlerce evlat var. Bunlara hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Devlet hepimizin devleti. Ben malımı verdim. Helali hoş olsun. Ben yarın öbür gün gideceğim. Herkesi de uyardım. Çocukların hizmeti dışında kullanılamaz diye. Çocuklarıma da söyledim, başka amaçla kullanılırsa alın dedim. Şimdi çok huzurluyum. Gittim, o çocukları gördüm. Daha çok mutlu oldum. Devletimizin en güzel şekilde kullanacağına şüphem yok" diye konuştu.

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Gurbette kazandığını çocuklara bağışladı: ‘Devletime borcumu ödedim’
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