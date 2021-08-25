H ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – H ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"H ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" bebeklerine H harfi ile başlayan isimlerden bir tanesi koymak isteyen anne babaların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her anne baba çocuklarına verdikleri ismin özel ve anlamlı olmasını isterken aynı zamanda modern çağa uygun ve popüler olmasına da dikkat ediyor. H ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
H HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Habibe: Seven, sevgili, dost
- Hacer: Taş, kaya parçası, çakıl.
- Hadise: Vaka, olay
- Hadiye: Doğru yolu gösteren, hidayet eden.
- Hafize: Koruyucu, esirgeyici
- Hafsa: Hz.Ömer' in kızının ismidir. Manası aslan yavrusudur.
- Hakime: Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı.
- Hale: Güneşin çevresindeki ışık
- Halide: Sürüp gelen, geç yaşlanan
- Halise: Karışık olmayan, saf,katıksız.
- Hamide: Şükredici, hamd edici
- Haminne: Yaşlı ve saygı duyulan kadın!
- Hamiyet: İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilikseverlik
- Handan: Gülen, güleç
- Hande: Gülüş, eğlence, mutluluk.
- Hanım: Soylu kadın, bayan
- Hanife: Allah'a inanan
- Hanne: H.z Meryemin annesinin adı.
- Hansa: Arapların en büyük ünlü hanım şairi.Müslüman olmuştur.
- Hanzade: Hükümdar çocuğu.
- Hare: Halka, ışık halkası
- Harika: Mükemmel, eksiksiz
- Hasat: Ekin kaldırma işlemi.
- Hasene: İyi, hoş
- Hasgül: Güllerin hası, değerli, kıymetli.
- Hasibe: Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen
- Hasret: Özlem, bekleyiş
- Hatıra: Anı, yadig
- Hatice: Erken doğan kız çocuğu
- Hatice Nur: Erken doğan güzel kız çocuğu.
- Hatime: Sonuç, son
- Hatun: Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san.
- Hava: Gökyüzü
- Havin: Gece,Yaz Gecesi.
- Havle: Etraf, çevre, güç, kuvvet
- Havva: Yaratılan ilk kadının adıdır.
- Havva Nur: Allah'ın ilk yarattığı kadın, parıltı, ışık
- Hayal: İnsanın beyninde kurduğu düşünceler, kesitler, olaylar
- Hayat: Yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre
- Hayriye: İyilikle ilgili, uğurlu
- Hayrunnisa: Kadınların hayırlısı.
- Hazal: Kuruyan ağaç yaprakları
- Hazan: Sonbahar
- Hazel: Sevilen kişi
- Haziran: Yaz aylarından biri
- Hediye: Armağan
- Helen: Yunan asıllı bir isimdir; güneş ile alakalıdır.
- Helin: Yakan, eriten.
- Hena: Uğur getiren
- Henna: Kına ağacı, muhabbet ağacı
- Hepgül: Yaşam boyu gül,mutluluk içinde yaşa
- Hera: Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça.
- Herdem: Her an, her zaman.
- Hesna: Ahlaklı kadın.
- Heval: Dost, yoldaş, arkadaş
- Heves: İstek, bir şeye duyulan arzu.
- Hevin: Aşk, sevda.
- Hezel: Şaka, alay, mizah
- Hicran: Ayrılık, ayrılığın verdiği derin keder, acı manalarındadır.
- Hicret: Göç
- Hiçsönmez: Sonsuza değin yaşar, sonsuza değin sönmez
- Hifa: Sabreden, çok güzel ve varlıklı bir kadın sahabenin adıdır.
- Hilal: Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, yeni ay.
- Hilmiye: Yumuşak huylu, ince nazik kimse.
- Hira: Suudi Arabistan'daki Hz. Muhammed'in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı
- Hiranur: Mekke'de bulunan Hz Muhammed' e ilk vahiy gelen dağda zuhur eden ışık, nur
- Hivda: Ayın doğuşu.
- Humay: Uğur getiren devlet kuşu.
- Humeyra: Aklık, beyazlık. Beyaz tenli kadın.
- Huri: Cennet kızı, melek
- Huriser: Hurilerin başı
- Huriye: Melekle ilgili, melek gibi
- Hurşide: Güneş
- Hülya: Tatlı düşler, hayaller; kuruntu
- Hüma/Huma: İnsanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş.
- Hüray: Ay gibi özgür ve güzel.
- Hürmet: Saygı.
- Hürmüz: Zerdüşt dininde, iyilik ve hayır tanrısı
- Hürrem: Sevinçli şen, neşeli.
- Hürsu: Kendi yolunda ilerleyen – Bildiğini okuyan
- Hüsna: Çok, en çok, pek çok güzel" gibi anlamlara gelmektedir.
- Hüsne: Her şeyin en güzeli
- Hüsniye: Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
- Hüveyda: Apaçık, besbelli, ortada
- Hüzzam: Müzikte bir makam
- Hepgüler: Her zaman güler
- Hisar: Etrafını sarma.
- Huzur: Gönül rahatlığı
- Hüner: Yetenek, beceri
- Hürriyet: Özgürlük
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