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Giriş Tarihi: 25.8.2021 21:51

Hava sıcaklıkları artıyor! Valilik yaşlıları uyardı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hava sıcaklıkları artıyor! Valilik yaşlıları uyardı

Gaziantep'te hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Gaziantep Valiliği, önümüzdeki günlerde 8 dereceye kadar mevsim normallerini üzerine çıkacağına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren bölgemizin doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Kahramanmaraş'ta 38-41, Gaziantep'te 36-40 ve Kilis'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
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Hava sıcaklıkları artıyor! Valilik yaşlıları uyardı
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