İ ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – İ ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"İ ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" bebeklerine İ harfi ile başlayan isimlerden bir tanesi koymak isteyen anne babaların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her anne baba çocuklarına verdikleri ismin özel ve anlamlı olmasını isterken aynı zamanda modern çağa uygun ve popüler olmasına da dikkat ediyor. İ ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
İ HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- İclal: Azamet, büyüklük, ağırlama, ikram
- İçil: Kıyıdan içerde bulunan il.
- İçim: Bir yudumda içilecek miktar; bir şey içilirken alınan tat ; çok güzel çok alımlı, çok çekici anlamında da kullanılır.
- İçli: Kolay duygulanıp incinen, içlenme huyu olan, duygulu kişidir.
- İçten: Gönülden, cana yakın, candan
- İdil: Kır yaşamını anlatan kısa şiir ya da yazı
- İdilsu: Su için yazılmış şarkı ya da şiirdir.
- İffet: Temizlik, namuslu olmak anlamını taşır.
- İhmirar: Kızarma, kızıllık anlamındadır.
- İkbal: Baht açıklığı, işlerin doğru gitmesi, gelecek anlamındadır.
- İklim: Bir ülke ya da bölgenin ortalama hava durumunu belirleyen meteorolojik olayların tümü.
- İklima: Hz. Adem'in ilk kız çocuğu, dünyaya gelen en güzel 3 kadından biridir diye rivayet edilir.
- İkra: Hz. Muhammed (S.A.V) inen ilk Vahiy: "Oku" anlamına geliyor.
- İkranur: Her şeye Rabbin ismi ile başlayan, nurlu insan.
- İkrasu: Berrak akan su, temiz ve saf. İkra+Su
- İlaf: Bu isim, Kureyş Suresi'nde yer alır. Bir şeyleri birleştirmek, sevmek, uzlaşmak, anlaşmak anlamına gelir.
- İlarya: Gümüş balığının küçüğüdür.
- İlayda: Su perisi
- İlçim: Elçilik görevi.
- İlenay: Gülen ay.
- İlgi: İki şey arasındaki bağıntı, bağ, ilişki; bir şeye karşı duyulan bilme isteği
- İlim: Bilim
- İlkbahar: Bahar mevsimi
- İlkcan: Genellikle ailenin ilk doğan çocuğuna verilen bir ad) ilk sevgili
- İlkgül: (ailede ilk doğan kız çocuğuna konur) güllerin ilki, ilk gelen gül
- İlkim: İlk çocuklara verilen addır. Benim ilk olanım anlamındadır.
- İlknaz: İlk doğan kız çocuklarına verilen isimdir. İlk yapılan naz gibi, çok nazlı gibi anlamları vardır.
- İlknur: İlk nur, İlk gelen ışık
- İlksel: (ilk çocuk ya da ikizlerden ilk doğan için) ilk gelen sel
- İlksen: Önce sen anlamında
- İlkyaz: Bahar sonu, Yaz başlangıcı
- İkram: Sunma.
- İlay: Ülkenin en güzeli.
- İlma: Parlama, belirme, işaret etme
- İlmiye: İlme ait, ilme mensup anlamındadır.
- İlya: İnsan anatolojisinde böğür anlamındadır.
- İnal: Kendisine inanılan kimsedir.
- İnce: İnce yapılı; kalınlığı az olan; düşünce, davranış bakımından incelik gösteren
- İnci: İstiridyede oluşan küçük değerli süs tanesi
- İncifem: İnci gibi güzel olan.
- İncigül: İnci tanesi ve gül gibi güzel
- İncila: Işık, parlaklık
- İncilay: Ay'ın ince olduğu hali.
- İpek: İpek böceği kozası çözülerek çıkarılan ince parlak tel
- İpekel: İpek gibi yumuşak el
- İpekten: İpek gibi, ipekten yapılmış; teni çok güzel olan, ipek tenli
- İrem: Kuran' da geçen sahte cennet / Şam ya da Yemende bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bahçe
- İremsu: Cennet bahçesi.
- İrgün: Günün çok erken zamanı
- İris: Göz bebeği
- İrva: Suya kandırmak, bolca sulamak.
- İsmihan: Hükümdar ismi.
- İsra: Gece yürüyüşü. Geceleyin yürütme, gönderme, bir yerden bir yere ışınlama. Hz. Muhammed' in Miraç gecesinde yaşadığı özel hal.
- İstek: Bir şeye duyulan içsel eğilim; birinden yerine getirilmesi istenilen şey
- İşcen: Çok çalışkan, çalışmayı işi seven
- İyem: İyilik, güzellik
- İyimser: İyi şeyler düşünen, her konuda, kötü şeyleri düşünmeksizin umutlu olan, herşeyi iyi yönüyle gören manasındadır.
- İzabel: Dişi, kadın. İsabella isminin bir başka yazılış halidir. Yabancı isimdir.
- İzel: İz + El /El izi anlamında
- İzgen: İzi geniş
- İzgi: İyi, güzel, akıllı, adaletli
- İzlem: Gözlem, izlemek eylemidir.
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