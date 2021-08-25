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Giriş Tarihi: 25.8.2021 15:57

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji uyardı

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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üstünde seyredecek. Yarından itibaren hava sıcaklığının 4 ila 8 derece artması bekleniyor.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 4 ila 8 derece artacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; hava sıcaklıklarının 26 Ağustos perşembe gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgemizde günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-33, Edirne'de 33-36, Kırklareli 32-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 33-37, Sakarya 33-37, Yalova 32-34 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır."

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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji uyardı
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