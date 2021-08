İstanbul’da acı son! Olay yerinde hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otobüsün çarptığı Remezan Taner olay yerinde hayatını kaybederken, İETT otobüsü şoförü A.T. gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şoför A.T., nöbetçi Savcı Sami Şahin tarafından sorgulandı. Şoför A.T. savunmasında, bir anda yolcuların bağırışlarını duyması üzerine direksiyonu sola kırıp frene bastığını ancak çarpmaya engel olamadığını, kendisinin bir kusuru olmadığını belirtti.