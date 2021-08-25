İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstanbul'daki çok sayıda ilçede gerçekleştirilen operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Özel harekat timleri eşliğinde şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Aramalara uyuşturucu maddelere karşı hassas burunlu narkotik köpeği de katıldı. Yapılan aramalar sonrasında çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SERA MALZEMESİ VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Leyla Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binaya baskın yapıldı. Baskın yapılan dairede, uyuşturucu yetiştirmek için sera kurulumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.