K ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – K ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"K ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" bebeklerine K harfi ile başlayan isimlerden bir tanesi koymak isteyen anne babaların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her anne baba çocuklarına verdikleri ismin özel ve anlamlı olmasını isterken aynı zamanda modern çağa uygun ve popüler olmasına da dikkat ediyor. K ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
K HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Kader: Yazgı, alın yazısı, talih, kişinin hayat planı manasındadır.
- Kadife: İyi huylu, sakin
- Kadriye: Değer, kıymet, onurla ilgili.
- Kafiye: Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği.
- Kahya: Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse.
- Kaila/Kayla: Pür, saf,katıksız, kötülükten uzak kimse anlamındadır.
- Kainat:Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar. Evren, alemler…
- Kamelya: Çok güzel çiçekleri olan bir bitki
- Kamer: Ay. Kuran' da sure adı
- Kamile: Bütün, eksiksiz, olgun
- Karanfil: Kokulu bir çeşit çiçek
- Kardan: Kar kadar beyaz.
- Kardelen: Kar üzerinde çiçekleri görülen beyaz zarif bir çiçek
- Kardem: Kar zamanı.
- Karen: Saf, arı, katıksız…
- Karin: Yakın, nail olan, hısım
- Karina: Carina takım yıldızının adı
- Karmen: Parlak kırmızı renk
- Karsu: Karın suyu ya da sulu kar.
- Karya: Karlar kraliçesi.
- Kaşife: Bulan, ortaya çıkaran.
- Katibe: Yazıcı, devlet memuru.
- Katre: Damla. Damlayan şeydir.
- Kavin: Güçlü kız çocuğu.
- Kayansel: Taşkın, akarsu seli, sel27
- Kayla: Masum, temiz, katkısız, saf… Yunancadır.
- Keje: Sarışın kız çocuğu. Kürtçedir.
- Kelebek: 1.Vücudu kanatlan ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türü olan böcek. 2.Narin, ince kadın.
- Kendi: Tek başına
- Keriman: Eli açık, cömert.
- Kerime: Ayet, kız evlat, kıymetli anlamları taşır. (Ayet-i Kerime)
- Kerra: Tan gibi, koyu
- Kevser: Cennette bir akarsuyun adı
- Kezban: Aslı Kedbanu – vekilharç kadın (evi çekip çeviren) Ev kadını, evine ve kocasına bağlı kadındır. Bir diğer anlamı; yalan, yalancıdır.
- Kısmet: Talih, nasip, kader
- Kıymet: Değer
- Kıvanç: Sevinç
- Kıvılcım: Yanmakta olan bir ateşten sıçrayan küçük ateş parçasıdır.
- Kızıltan: Kızıl renk tan
- Kibariye: Kibar, nazik kadın.
- Kibele: Toprak tanrıçası
- Kiraz: Gülgillerden bir meyve ağacının sulu tek çekirdekli meyvesi
- Konca: Açmamış çiçek, gonca
- Koncagül: Gül goncası
- Köz: İçinde küçük kor parçaları bulunan kül
- Kösem:Sürünün önünden giden,yol gösteren koç. Cildi temiz,pürüzsüz.
- Krizantem: Sadakat anlamına gelen çiçektir.
- Kuğu:Beyaz tüylü bir su kuşu
- Kumral: Açık kestane rengi, bu renkte olan
- Kumru: Güvercine benzeyen bir kuş türü
- Kumsal: Deniz kenarı üzeri kumla örtülü yer,sahil.
- Kutal: Mutlu ol anlamındadır.
- Kutluay/Kutlay: Uğurlu, kutlu ay.
- Kutlumaral: Uğurlu dişi geyik, kutlu geyik
- Kutsal: Uğurlu sel, hayırlı sel
- Kutseli: Mutluluk seli, büyük coşku
- Kuyaş: Güneş sıcağı.
- Kübra: En büyük, çok büyük manasındadır.
- Kuzey: Güneşi az gören yer; kuzey
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