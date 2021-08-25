Kabaktepe: İBB’nin usulsüzlüklerinin bedelini halkımız sağlığıyla ödüyor



İSTANBULLUNUN GÜVENİNE İHANETTİR

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "119 yıldır hizmet veren Hamidiye sularının, bu tür bir skandalla anılması, İstanbulluların güvenine ve suyun azizliğine ihanettir. İBB'nin liyakatsizliği ve usulsüzlüklerinin bedelini milletimiz sağlığı ile ödüyor. İstanbul'un yaşam kalitesini düşürmeyin" diye konuştu.