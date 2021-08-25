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Giriş Tarihi: 25.8.2021 21:51

Kabaktepe: İBB'nin usulsüzlüklerinin bedelini halkımız sağlığıyla ödüyor

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Kabaktepe: İBB’nin usulsüzlüklerinin bedelini halkımız sağlığıyla ödüyor

Hamidiye Su'da ortaya çıkan skandal sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi. Kabaktepe, "İBB'nin liyakatsizliği ve usulsüzlüklerinin bedelini milletimiz sağlığı ile ödüyor. İstanbul’un yaşam kalitesini düşürmeyin" dedi

SABAH gazetesinin ortaya çıkardığı Hamidiye Su skandalına tepkiler artıyor. Kuyu suyunun Hamidiye Su markasıyla doğal kaynak suyu olarak satılmasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de tepki gösterdi.


İSTANBULLUNUN GÜVENİNE İHANETTİR

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "119 yıldır hizmet veren Hamidiye sularının, bu tür bir skandalla anılması, İstanbulluların güvenine ve suyun azizliğine ihanettir. İBB'nin liyakatsizliği ve usulsüzlüklerinin bedelini milletimiz sağlığı ile ödüyor. İstanbul'un yaşam kalitesini düşürmeyin" diye konuştu.

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Kabaktepe: İBB'nin usulsüzlüklerinin bedelini halkımız sağlığıyla ödüyor
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