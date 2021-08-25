Kabaktepe: İBB’nin usulsüzlüklerinin bedelini halkımız sağlığıyla ödüyor

SABAH gazetesinin ortaya çıkardığı Hamidiye Su skandalına tepkiler artıyor. Kuyu suyunun Hamidiye Su markasıyla doğal kaynak suyu olarak satılmasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de tepki gösterdi.
İSTANBULLUNUN GÜVENİNE İHANETTİR
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "119 yıldır hizmet veren Hamidiye sularının, bu tür bir skandalla anılması, İstanbulluların güvenine ve suyun azizliğine ihanettir. İBB'nin liyakatsizliği ve usulsüzlüklerinin bedelini milletimiz sağlığı ile ödüyor. İstanbul'un yaşam kalitesini düşürmeyin" diye konuştu.