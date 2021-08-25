Kağıthane Belediyesi 20 bin vatandaşa aşure ikram etti

Kağıthane Meydanı'nda öğlen saatlerinde gerçekleşen programda alanı dolduran binlerce vatandaşa 'Ay yıldız' ve 'Kalbimiz Kağıthane' motifli aşureler dağıtıldı. Programın ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaparken; Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları Hasan İlhan ve Yüksel Karakaya, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Nafiz Küçük, Kağıthane Cem Evi dedeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Program, Daye Hatun Camii İmam Hatibi Mehmet Kaya'nın içerisinde bulunulan Muharrem Ayı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi için ettiği duayla başladı.



Vatandaşlara tek tek aşure ikram eden Başkan Öztekin; ''İçerisinde bulunduğumuz bu ay tarihi birçok olayın da yıl dönümü. Hazreti Peygamber Efendimiz bu ayda Mekke'den Medine'ye hicret etti. Torunları Hasan ve Hüseyin Kerbela'da bu ayda şehit oldular. Hazreti Yunus Peygamber bu ayda balığın karnından kurtuldu. Hazreti İbrahim Peygamber bu ayda ateşte yanmaktan kurtuldu. İnşallah Muharrem Ayı, ülkemiz ve tüm İslam alemine, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirsin. Tuttuğumuz oruçların ve diğer ibadetlerimizin de kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyoruz.'' diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi tarafından geçen hafta cuma namazı sonrası ilçenin farklı camilerinde de aşure ikramında bulunulmuştu.