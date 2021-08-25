Karabük’te iş kazası

Olay akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren haddehanede meydana geldi. İddiaya göre Zafer Uzuntaş (22) isimli genç tek başına kaldığı sırada üzerine ağırlık düştü. Aldığı darbe ile yere yığılarak ağır yaralanan Uzuntaş'ı hareketsiz halde gören arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Uzuntaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.