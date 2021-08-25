Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te iş kazası
Giriş Tarihi: 25.8.2021 21:53

Karabük’te iş kazası

Karabük’te iş kazası

KARABÜK Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir haddehane de meydana elen iş kazasında 22 yaşındaki Zafer Uzuntaş yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren haddehanede meydana geldi. İddiaya göre Zafer Uzuntaş (22) isimli genç tek başına kaldığı sırada üzerine ağırlık düştü. Aldığı darbe ile yere yığılarak ağır yaralanan Uzuntaş'ı hareketsiz halde gören arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Uzuntaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’te iş kazası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA