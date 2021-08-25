Kayıp maymunu için yüklediği programla kundakçının sesini kaydetmiş!

ANTALYA Akseki
'de orman yangınını çıkarttığı için tutuklanan Ali Tüzün'ü jandarmaya ihbar eden Özlem Taşdöven SABAH'a konuştu: Bu kişi benim komşu köylüm. Yıllardır bundan pekmez ve benzeri ürünler alırım. Benim Şakir ismindeki maymunum kaybolduğu için telefonuma konuşmaları kayıt eden program yüklettim. Ses kaydını güvenlik güçlerine ilettim. Bu orman yangını. Canımız gidiyor. Vatana ihanet ile eş değer. Yeşil vatanı yakanı affetmem. Ormanları yakan kim olursa olsun şikayet ederim. Hâlâ alevler, canlıların can çekişi, insanların gözyaşı gözümün önünden gitmiyor... Tüzün'ün kayda alınan telefon görüşmesinde "Ben yaktım, birisi bana 1000 lira para teklif etti. Bir gün sabaha doğru motorla gittim. Motordan biraz benzin çektim. Döktüm benzini yaktım" dediği ortaya çıkmıştı.