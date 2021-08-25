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Giriş Tarihi: 25.8.2021 11:25 Son Güncelleme: 25.8.2021 11:36

Kayseri'de baraj suları çekilince ortaya çıktı! Pimi çekilmemiş 20 yıllık el bombası bulundu...

DHA
Kayseri’de baraj suları çekilince ortaya çıktı! Pimi çekilmemiş 20 yıllık el bombası bulundu...

Kayseri’de kuraklık nedeniyle suyu çekilen Akköy Barajı’nda 20 yıllık el bombası bulundu. Bombayı ilk olarak balık tutmaya gelen vatandaşlar gördü ve jandarmaya haber verdi. Jandarma başka el bombası olma ihtimaline karşı detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ancak başka bir olumsuz durum ile karşılaşılmadı.

Kayseri'de kuraklık nedeniyle suyu çekilen Akköy Barajı'nda el bombası bulundu. Yaklaşık 20 yıllık olduğu tahmin edilen el bombası, jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınarak imha edildi.

Olay, Yeşilhisar ilçesi Akköy Barajı'nda meydana geldi. Baraja balık tutmaya gelen vatandaşlar, suların çekildiği bölgede el bombası buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelediği el bombasının yaklaşık 20 yıllık olduğu belirtildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, el bombasını kontrollü şekilde fünye ile patlatarak, imha etti.

Ekipler, bölgede başka el bombasının olma ihtimaline karşı araştırma yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

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Kayseri'de baraj suları çekilince ortaya çıktı! Pimi çekilmemiş 20 yıllık el bombası bulundu...
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