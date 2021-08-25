Kırk Mağaralar’daki Roma dönemi aristokrat mezarları

Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesi Bağdınısağır Mahallesi
'nde 240 dönümlük alandaki Kırk Mağaralar'da Roma döneminde kayaların oyularak yapıldığı mezarlar bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı
'nca ilk arkeolojik kazıları geçen yıl başlatılan ve dönemin yöneticileri, aristokratları, din adamları ile zenginleri için yapılan kaya mezarlarının 6'sı gün yüzüne çıkarıldı. Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz
Acıpayam, bu yıl da 6 veya 7 mezar açmayı planladıklarını söyledi. Acıpayam, "Bu mezarlar açıkta olduğu için Milattan Sonra 2'nci ve 4'üncü yüzyıllardan bu yana defalarca kazılmış. Bu nedenle herhangi bir veriye rastlamadık. Kaçak kazılardan nasibini almış bir bölge. Ama bizim tespitlerimiz sonucunda var olduğunu düşündüğümüz 15-20 mezarda ölü gömme hediyelerinin, belki kemiklerin olduğunu tahmin ediyoruz. Kayanın yapısına göre 3 odacıklı kaya mezarlarımız da var, tek odacıklı da var" dedi. DHA