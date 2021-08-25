Kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Diyarbakır
'ın Yenişehir
ilçesinde 20 Ağustos'ta rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi
'ne giden 16 yaşındaki R.Ş.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu polise bildirdi. Çocuk Şube ekipleri R.Ş. ve annesini emniyete götürdü. R.Ş.'nin, babasının cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine Ergani
ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş. gözaltına aldı. Ş.Ş. mahkemece tutuklandı. R.Ş.'nin psikolog uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde babasının 2 yıldır cinsel istismarına uğradığını anlattığı öğrenildi. DHA