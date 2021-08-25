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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 20 Ağustos'ta rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden 16 yaşındaki R.Ş.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu polise bildirdi. Çocuk Şube ekipleri R.Ş. ve annesini emniyete götürdü. R.Ş.'nin, babasının cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine Ergani ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş. gözaltına aldı. Ş.Ş. mahkemece tutuklandı. R.Ş.'nin psikolog uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde babasının 2 yıldır cinsel istismarına uğradığını anlattığı öğrenildi. DHA
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Kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
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