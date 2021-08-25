Köpeği ezen o şahıs gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" konusu ile ilgili Ataşehir ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Ağustos günü bazı sosyal medya hesaplarında 'Köpeği ezen araç' şeklinde yayınlanan, Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi'nde gerçekleştiği tespit edilen ve yapılan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, bir araç sürücüsünün sokakta yatan sahipsiz bir köpeğin üzerinden araç ile geçtiği ve şüpheli araç sürücüsünün bir müddet bekledikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Konu ile ilgili olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi.