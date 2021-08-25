Köpeği ezen şahıs serbest bırakıldı

Ataşehir'de 19 Ağustos günü bazı sosyal medya hesaplarında 'Köpeği ezen araç' şeklinde yayınlanan, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, bir araç sürücüsünün sokakta yatan sahipsiz bir köpeğin üzerinden araç ile geçtiği ve şüpheli araç sürücüsünün bir müddet bekledikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Konu ile ilgili olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

'KÖPEK SESİ DUYDUM AMA FARKINA VARMADIM'

Şüpheli A.A., emniyetteki ifadesinde bir kargo firmasına ait aracın sürücüsü olduğunu belirterek 'Olay günü kargo teslimatı yaptım ve araçtayken kargo listesini okur vaziyetteydim. Araçla hafif şekilde ilerlemeye başladığımda bir köpek sesi geldi. Aracı durdurup baktığımda 2-3 köpek gördüm. Ben de kendi aralarında kavga ediyorlardır diye düşünerek araçla ilerledim' şeklinde konuştu.

ÜZGÜN VE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İfadesinin devamında Instagram adlı sosyal medya platformunda söz konusu videoyu izlediğini ve araçla köpeğin üzerinden geçtiğini farkettiğini dile getiren şüpheli adam, 'Benim kesinlikle hayvanlara ya da köpeğe zarar verme gibi bir niyetim yoktur. Köpeği ezdiğimi bilmiyordum. Bilseydim mutlaka köpeğe yardım ederdim' diyerek olaydan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli A.A., savcılıktan adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheli A.A.'nın haftada 1 gün imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.