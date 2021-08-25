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Giriş Tarihi: 25.8.2021 13:10 Son Güncelleme: 25.8.2021 13:14

Koronavirüs hastası hayatını kaybedince yakınları sağlık çalışanları darp etti! İşte o anlar

DHA
İHA
Koronavirüs hastası hayatını kaybedince yakınları sağlık çalışanları darp etti! İşte o anlar

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakınlarının sağlık çalışanlarını darp ettiği anlar kameralara yansıdı. Mersin'de özel bir hastanede hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınlarının 3 sağlık çalışanını darp etmesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Mersin'de merkez Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen koronavirüs hastası H.Ç.'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti. H.Ç.'nin bazı yakınları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darp etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi. Sağlık çalışanları darp raporu alırken, karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.



KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan, şüphelilerin sağlık çalışanlarını darp etme anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'de sağlık çalışanlarına darp anı kamerada

Görüntülere göre, hastane girişinde sağlık çalışanlarını darp edenleri, çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Daha sonra saldırganların elinden kurtulan 3 sağlık çalışanı hastanenin arkasına doğru kaçmaya çalışırken, şüpheliler de onları kovalıyor.

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Koronavirüs hastası hayatını kaybedince yakınları sağlık çalışanları darp etti! İşte o anlar
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