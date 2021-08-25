KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? YURTKUR ile 2021 2022 KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu seneye ilişkin KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvurularının alınacağı tarih de henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz seneler göz önüne alındığında, 2021-2022 KYK yurt başvurularının Eylül ya da Ekim ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)