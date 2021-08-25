KYK yurt başvurusu ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey hız kazandı. Özellikle üniversiteye başlayacak öğrencilere hem okul harçlığı olarak hem de barınma ihtiyacını karşılamak maksadıyla KYK'dan burslar ve krediler sunuluyor. Bu noktada Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrenciler için sunduğu KYK burs, kredi ve yurtları oldukça ilgi çekiyor. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? YURTKUR ile 2021 2022 KYK yurt başvuru şartları nelerdir?
Bu seneye ilişkin KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvurularının alınacağı tarih de henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz seneler göz önüne alındığında, 2021-2022 KYK yurt başvurularının Eylül ya da Ekim ayında yapılacağı tahmin ediliyor.
KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.
Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.
KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.