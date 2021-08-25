L ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – L ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"L ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" bebeklerine L harfi ile başlayan isimlerden bir tanesi koymak isteyen anne babaların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her anne baba çocuklarına verdikleri ismin özel ve anlamlı olmasını isterken aynı zamanda modern çağa uygun ve popüler olmasına da dikkat ediyor. L ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
L HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Laçin: 1. Bir cins şahin. 2. Sarp, yalçın. 3. Şiddetli.
- Lal: Dili tutulmuş, konuşamayan.
- Lale: Yaprakları uzun, çiçekleri kadeh biçiminde çeşitli renkleri olan soğanlı bir süs bitkisi
- Lalegül: Türk Müziğinde bir makam.
- Lalezar: Lale bahçesidir.
- Lalin: Eski dilde kırmızı renkli olan.
- Lamia: Parlak, parlayan
- Lamiha: Işıldayan.
- Lamiye: Parıldayan, parlak
- Lara: Su perisi
- Larasu: Su perisi.
- Larissa: Yunanistanda antik bir şehir.
- Latife: Yumuşak, hoş nazik / Espri, şaka
- Lavin: Heyelan, çığ.
- Lavinya: Bir çeşit çiçek.
- Layza: En yüksek.
- Lebibe: Akıllı, zeki.
- Ledeyna: Allah'ın makamı,huzuru
- Leman: Titrek / Parlamak / ekin toplamak
- Lemide: Parlak, parıldayan
- Lena: Bizim için, bizden biri.
- Lerzan: Titreyiş, titrek
- Letafet: Hoşluk, güzelliktir.
- Levin: Rengarenk, renk, boya anlamındadır.
- Leyal: Geceler.
- Leyan: Parlayan
- Leyla: Uzun ve karanlık gece, çöl gecesi.
- Leylan: Serap, yanılgı.
- Leyya: Susuz yer.
- Lezin: Hızlanma.
- Lidya: Anadoluda eski bir uygarlık adıdır.
- Lila: Açık eflatun rengi.
- Lilya: Cennet bahçesi.
- Lina: Kuran'da da geçen Lina 'nın anlamı hurma fidesi demektir.
- Linda: İsyanyolca'da güzel anlamına gelen isim.
- Linet: Sürgün.
- Livanur: Hz. Muhammed s.a.v. efendimizin bayrağı. Livaül-Hamd:Hz. Muhammed efendimizin ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları sancak anlamına gelir.
- Liva: 1. Bayrak. 2. Mülki idarede kaza-vilayet arasında bir derece, sancak. 3. Tugay. 4. Tuğgeneral. 5. Livai saadet, Liva-i şerif. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bayrağı Livaü'l-Hamd: Muhammed ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları bayrak. Makam-ı Ahmedi
- Livza: Bolluk, bereket.
- Liya: Sabrın en güzeli.
- Liyan: Sarmaşık türü adıdır.
- Lizge: Çiçek tomurcuğu anlamına gelir.
- Lorin: Işıklı, aydınlık.
- Loya: Lazca'da tatlı kız anlamına gelen kelime.
- Lulu: Olağanüstü şeydir.
- Lulubar: İnci yağmuru manasındadır.
- Lüle: Çiçek.
- Lütfiye: İyi muamele, güzellik ve hoşlukla ilgili
-