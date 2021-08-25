M ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesi – M ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

"M ile Başlayan Kız Bebek İsimleri" bebeklerine M harfi ile başlayan isimlerden bir tanesi koymak isteyen anne babaların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her anne baba çocuklarına verdikleri ismin özel ve anlamlı olmasını isterken aynı zamanda modern çağa uygun ve popüler olmasına da dikkat ediyor. M ile Başlayan Kız Bebek İsimleri Listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
M HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ
- Macide: Şan ve şeref sahibi
- Mahbube: Sevgili
- Mahibe: Bereketli ve heybetli.
- Mahidevran: Mah Ay ya da güzel yüz, devran ise devir veya zaman manasına geliyor. Bu durumda mahi devran, kelime anlamı olarak zamanın güzeli, devrinin güzeli', 'zamanın ayı manalarına geliyor.
- Mahinur: Ay yüzlü nurlu güzel.
- Mahizer: Altın renginde ay.
- Mahmude: 1-Övülmüş, Methedilmiş; Övgüye Değer, Övülmeye Değer. 2-Allah'a çok şükreden, çok hamt eden.
- Mahperi: Ay gibi güzel olan kız.
- Mahpeyker: Güzel yüzlü, nurlu. Kösem Sultan'ın adıdır.
- Maide: Yemek sofrası manasına gelir. Kuran'ın 5. Suresinin ismidir. Surede gökten inen sofra olarak maide ismi geçer.
- Makbule: Alınan, kabul olunan, beğenilen
- Maksude: İstenilen şey, murat.
- Manolya: Çok güzel çiçekleri olan bir bitki
- Mariye: Mısır'da Şen'un adında birinin kızı olup hicretin 7. yılında kızkardeşi Şirin ile birlikte, Mukavkıs tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s) hediye edilen kıbti bir cariye. Hz. Peygamberin hanımlarından küçük yaşta ölen oğlu İbrahim'in annesi
- Marziye: Razı olma, hoşnut olma, memnuniyet manasındadır. Nefs-i Marziye olarak tasavvufi nefis mertebelerinin birinin de adıdır.
- Masal: Öykü, hikaye.
- Mavera: Bir şeyin ötesinde bulunan, görülen alemin ötesi anlamındadır.
- Mavi: Gökyüzünün rengidir.
- Maviş: Ak tenli ve mavi gözlü
- Maya: Asıl, öz, yaradılış.
- Mayıs: Bir bahar ayı ismidir.
- Mayra: Güzellik.
- Mebruke: Kutlu, bereketli kadın
- Mecra: Suyun aktığı yatak, suyoludur. Bir işin gidiş yoludur. Bedendeki ahlatın alıştığı yol.
- Mediha: Methedilmiş, övünülmüş, beğenilen kadın
- Medine: Arabistan'da bir şehirdir. Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu şehirdir.
- Mefharet: Övünç, övünme, kıvanç.
- Mefkure: Ulaşılmak istenilen en yüce amaç, ülkü, ideal
- Meftune: Gönül vermiş, tutkulu, tutkun.
- Mehir: Ay.
- Mehlika: Ay yüzlü güzel.
- Mehpare: Ay parçası, çok güzel
- Mehtap: Ay ışığı, dolunay
- Mehveş: Ay kadar güzel olan
- Mela: Doluluk, topluluk, ova gibi anlamları vardır.
- Melahat: Yüz güzelliği, cemal
- Melda: İnce ve taze vücutlu, genç, körpe, nazik
- Melek: Çok güzel, çok dürüst, tertemiz
- Meleknur: 1. Allah'ın nurdan yarattığı varlıklar. Allah'ın emirlerine tam itaat eden varlıklar. 2. Halim, selim güzel huylu kimse.
- Melike: Kadın hükümdar, hükümdar karısı
- Meliha: Güzel, sempatik, şirin
- Meliken: Güzel.
- Melikenur: Hayatı aydınlık kadın kraliçe
- Meliknaz: Nazlı, güzel, terbiyeli.
- Melin: Suda açan bir çiçek
- Melina: Kökeni yunanca olup bal anlamına gelmektedir.
- Melinay: Cennete düşen ilk yağmur damlası.
- Melinda: Bir anlamı bal olarak rastlıyoruz. Diğer anlamı da benim güzel kızım demektir.
- Melis: Bal arısı
- Melisa: Tatlı, bal gibi, kokulu bir bitki adıdır.
- Melissa: Bir tür kokulu, otçul bitki, oğul otu.
- Meliz: Tatlı, güzel, bal.
- Mellisa: Baklagillerden, yaprakları limonu andıran kokulu bir bitki.
- Melodi: Ezgi, müzik parçası
- Meltem: Hafif rüzgar, yaz rüzgarı
- Mena: Sansikritçe bir isimdir. Bilgili demektir.
- Menal: Yetiştirme, nâil olma, kavuşma. Osmanlıcadır.. Ele geçirilen, sahip olunan şeye denir.
- Menekşe: Mor renkli bir kır çiçeği.
- Menesa: Hz. Yusuf'un kızı.
- Menevşe: Kokulu çiçekler açan bir bitki.
- Meral: Meral (Maral) Dişi geyik
- Meram: Arzu, istek, niyet demektir.
- Mergül: Çok nadide bulunan renkte bir gül çeşidi
- Mercan: Deniz dibine ağaç gibi kök salarak büyüyen, hayvan gibi duyguya sahip, kırmızı renkli, kalker iskeletli bir canlı türüdür.
- Meriç: Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırı boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmaktır.
- Merih: Mars gezegeni
- Merve: Mekke'de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa'y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur'an-ı Kerim'de bakara suresi 158. Ayet'te geçmektedir.
- Meryem: Dinine bağlı, iffetli kadındır. Hz. Meryem
- Merza: Meleklerin kraliçesi demektir.
- Merzuka: Rızkı verilmiş, mutlu
- Meserret: Sevinç, şenlik
- Mesude: Bahtiyar, mutlu.
- Meva: Sığınılacak yer, yurt, mesken. Cennette bir mekan adıdır.
- Meviza: Osmanlıcadır; öğüt, nasihat demektir.
- Mevlüde: Yeni doğmuş çocuk.
- Mevsim: Yılın dört bölümünden biri.
- Meyra: Parıldayan Işık
- Meziyet: Bir kişiyi benzerlerinden üstün gösteren nitelik. Beceri
- Mısra: Şiirin bir satırı
- Mia: Parlayan, parıldayan, parlak.
- Mihra: Bir kuyruklu yıldız adı.
- Mihrace: Hindistan'da prenseslere verilen unvan.
- Mihranur: Sevgi güneşi, ışık.
- Mihrap: Umut bağlanan yer.
- Mihri: Güneşle ilgili
- Mihriban: Güleç, yumuşak huylu
- Mihrican: Sonbahar.
- Mihrimah: Güneş ile ay.
- Mihrişah: Şahların güneşi demektir.
- Mila: Rusça kökenlidir; canım benim, bitanem anlamındadır.
- Milena: Sevilen kız, sevgili.
- Mimoza: Güzel bir çiçek
- Mina: Camın ana maddesi. 2. Liman, iskele. 3. Gökyüzü.
- Mine: 1. Maden ve çini üzerine vurulan camı andırır cila. 2. Dişlerin üzerindeki ince ve parlak tabaka. 3. İnce ve parlak nakış.
- Minel: Cennetteki inci tanesi.
- Minen: Minnet etmek demektir.
- Mintaha: Cennet kapısıdır.
- Mira: Eski Likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adıdır. Ayrıca İspanyolca'da da "bak" anlamındadır.
- Miranda: Hayran edilmesi gereken
- Miray: Yılın ilk aylarında doğan / Güneş gibi ay gibi parlayan
- Mircan: Gerçek dost olan değerli kimse / Güneş gibi aydınlık. / Canın içi… gibi farklı anlamlarına rastlıyoruz.
- Mirden: Cennet yüzü.
- Mirgün: Günlerin şahı padişağı.
- Mirhan: Candan, canın içi.
- Mislina: Eshab'ül-Kehf'in(Yedi uyurlar) isimlerinden bir tanesi.
- Miyase: Değerli taşlarla süslü taç.
- Miyaser: Yarası değerli taşlarla süslü taç
- Moral: Mor ile al, hem mor hem al renkte; moral, motivasyon gibi anlamları vardır.
- Morgül: Mor renkte gül
- Moripek: Mor renkte ipek
- Mualla: Makam ve rütbece yüksek olan
- Muazzez: Sevilen, aranan
- Muhlise: İçten, samimi, dost canlısı
- Muhsine: İyilik yapan, hoşgörülü.
- Muhterem: Saygın, saygıdeğer
- Mukadder: Tanrı hükmü, kader, alın yazısı
- Mukaddes: Kutsal olan, mübarek olan
- Munise: Canayakın, sempatik
- Muradiye: Muradına eren
- Muteber: Hatırı sayılır, güvenilir, saygın.
- Mübeccel: Yücelmiş, saygı gösterilmiş yüce,ulu.
- Müberra: Aklanmış, temize çıkarılmış
- Mücella: Parlak, cilalanmış
- Müesser: Eser bırakan, eser sahibi
- Müfide: Anlatıcı, yararlı
- Müge: İnci çiçeği
- Müjde: İyi haber, sevinçli haber
- Müjgan: Kirpik
- Mükrime: İkramı bol olan
- Mülkiye: Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı
- Mümine: Tanınmış iman etmiş, İslam dinine inanmış, Müslüman kadın
- Münevver: Nurlanmış, ışıklandırılmış, aydın, saygıdeğer
- Münibe: Allah'a teslim olan. Güzel yağan yağmur
- Münire: Işık veren, aydınlatan
- Münteha: Son nokta, son sınır, nihayet, akıbet
- Müren: Büyük akarsu ırmak ve bir tür balık adıdır.
- Mürüvvet: Kişilik, şahsiyet, insanlık, cömertlik, iyilikseverlik
- Mürvet: Mertlik, yiğitlik
- Müşerref: Onurlandırılmış, şerefli kılınmış
- Müveddet: Sevgi, muhabbet, dostluk.
- Müyesser: Kolayca olan, kolayca bulunan
- Müzeyyen: Süslü, süslenmiş
-