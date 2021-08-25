Türklerin Anadolu'ya girmesi, Anadolu topraklarının Türkleşmesi ve Türklüğün daha geniş bir coğrafyaya yayılması ile sonuçlanan Malazgirt Zaferi tarihi ve önemi bakımından araştırılıyor. Savaşın kaç yıl önce gerçekleştiği, "Malazgirt Savaşı'nın kaçıncı yıldönümü, savaş kaç yılında yapıldı?" gibi sorularla inceleniyor. Malazgirt Savaşı ne zaman oldu, nerede yapıldı? İşte bu kutlu zafere dair merak edilenler.
MALAZGİRT SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?
Malazgirt Savaşı, Türk tarihinde zaferle özdeşleşen ay olarak bilinen Ağustos ayında gerçekleşti. Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç zaferleri; Belgrad'ın ve Kıbrıs'ın fethi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz gibi olayların yaşandığı Ağustos ayına ilk damga vuran başarı Malazgirt Zaferi'dir. Bu zafer, 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir.
MALAZGİRT SAVAŞI'NIN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ, KAÇ YILINDA YAPILDI?
Malazgirt Meydan Muharebesi Muş'un Malazgirt ilçesi dolaylarında, 1071 yılında, yani bundan 950 yıl önce gerçekleşti. Dolayısıyla bu yıl zaferin 950'nci yıldönümü kutlanıyor. Sultan Alp Arslan, ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra üzerine kefeni anımsatan beyaz bir elbise giymiş, bu savaşa ölümü göze olarak girdiğini ifade etmiştir.
MALAZGİRT SAVAŞI ÖNEMİ
"Yurt açan savaş" olarak da adlandırılan Malazgirt Meydan Muharebesi; Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Bu savaşın sonucunda Anadolu Türkleşmiş, Türkler kendilerine yeni bir yurt bulmuştur. Akdeniz ve Marmara kıyılarına kadar gelen Türk akınları, bölgenin Türkleşmesini sağlamıştır.