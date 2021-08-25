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Haberler Yaşam Haberleri Malazgirt Savaşı ne zaman oldu? Malazgirt Savaşı’nın kaçıncı yıldönümü? İşte Malazgirt Zaferi tarihi ve önemi!
Giriş Tarihi: 26.8.2021 01:42

Malazgirt Savaşı ne zaman oldu? Malazgirt Savaşı’nın kaçıncı yıldönümü? İşte Malazgirt Zaferi tarihi ve önemi!

Malazgirt Savaşı ne zaman oldu? Malazgirt Savaşı’nın kaçıncı yıldönümü? İşte Malazgirt Zaferi tarihi ve önemi!

Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü vesilesiyle Türk ve dünya tarihinin seyrini değiştiren savaşa dair araştırmalar hız kazandı. “Malazgirt Savaşı ne zaman oldu, kaç yılında yapıldı?” soruları savaşa dair yanıt arayanlar arasında yer alıyor. Ayrıca Malazgirt Savaşı’nın kaçıncı yıldönümü olduğu da kutlama mesajları paylaşacak kişiler tarafından merak ediliyor. İşte Büyük Selçuklu’nun galibiyetiyle sonuçlanan Malazgirt Zaferi tarihi ve önemi!

Türklerin Anadolu'ya girmesi, Anadolu topraklarının Türkleşmesi ve Türklüğün daha geniş bir coğrafyaya yayılması ile sonuçlanan Malazgirt Zaferi tarihi ve önemi bakımından araştırılıyor. Savaşın kaç yıl önce gerçekleştiği, "Malazgirt Savaşı'nın kaçıncı yıldönümü, savaş kaç yılında yapıldı?" gibi sorularla inceleniyor. Malazgirt Savaşı ne zaman oldu, nerede yapıldı? İşte bu kutlu zafere dair merak edilenler.

MALAZGİRT SAVAŞI NE ZAMAN OLDU?

Malazgirt Savaşı, Türk tarihinde zaferle özdeşleşen ay olarak bilinen Ağustos ayında gerçekleşti. Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç zaferleri; Belgrad'ın ve Kıbrıs'ın fethi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz gibi olayların yaşandığı Ağustos ayına ilk damga vuran başarı Malazgirt Zaferi'dir. Bu zafer, 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir.

MALAZGİRT SAVAŞI'NIN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ, KAÇ YILINDA YAPILDI?

Malazgirt Meydan Muharebesi Muş'un Malazgirt ilçesi dolaylarında, 1071 yılında, yani bundan 950 yıl önce gerçekleşti. Dolayısıyla bu yıl zaferin 950'nci yıldönümü kutlanıyor. Sultan Alp Arslan, ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra üzerine kefeni anımsatan beyaz bir elbise giymiş, bu savaşa ölümü göze olarak girdiğini ifade etmiştir.

MALAZGİRT SAVAŞI ÖNEMİ

"Yurt açan savaş" olarak da adlandırılan Malazgirt Meydan Muharebesi; Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Bu savaşın sonucunda Anadolu Türkleşmiş, Türkler kendilerine yeni bir yurt bulmuştur. Akdeniz ve Marmara kıyılarına kadar gelen Türk akınları, bölgenin Türkleşmesini sağlamıştır.

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Malazgirt Savaşı ne zaman oldu? Malazgirt Savaşı’nın kaçıncı yıldönümü? İşte Malazgirt Zaferi tarihi ve önemi!
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