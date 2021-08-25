Mansur Yavaş’ın itiraf niteliğindeki sözlerine eleştiri yağmuru

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında zor anlar yaşadı. Fatih Altaylı'nın "İlgimi çeken şu oluyor ama hep projeler var ama gerçekleşen bir şey pek az" şeklindeki eleştirisine cevap veren Yavaş, "Yok... Bu ihale bu sene içerisinde yapılacak projesi var burada. Neyse şimdi bulamıyorum şuan şunun altında varsa maalesef yok" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zor anları! Projeler soruldu, "Neyse şimdi bulamadım" dedi

İşte AK Partili siyasilerden, CHP'li Yavaş'ın canlı yayında Altaylı'nın sorusu karşısında ortaya net bir proje koyamamasına gelen eleştiriler:

ŞAHİN: "YAPILMIŞ BİR ŞEY BULAMIYORSUN ÇÜNKÜ YAPTIĞIN BİR ŞEY YOK"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili avukat Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Şahin, "Yapılmış bir şey bulamıyorsun çünkü yaptığın bir şey yok. Onun altında da yok, şunun altında da yok. Yok, yok, yok..." dedi.

ÇAM: "İYİ BİR ESER ANCAK İYİ BİR EMEK VE BECERİYLE OLUR"

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: "İyi bir eser ancak iyi bir emek ve beceriyle olur. Muhalefetten kimi bulursa ekrana çıkaran Fatih Altaylı sayesinde bu akşam anladık ki; olmayan bir eserin projesini danışmanlar kartlara döküp teslim etse dahi; meğer onları sırasıyla takdim edebilmek için de bir beceri gerekiyormuş"

ÇALIK: "PROJE NEREDE? DAĞA KAÇTI"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: "Yavaş Yavaş hu hu.. Mansur Yavaş. Proje nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Zaten hiç yoktu ki."

ARVAS: "FATİH ALTAYLI'YA CANLI YAYIN ŞOKU"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: "Habertürk'ü Millet İttifakı'nı parlatma mecrası haline getiren Fatih Altaylı'ya canlı yayın şoku"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Soru: İlgimi çeken şey oluyor; hep projeler var ama gerçekleşen şey çok az? Cevap: "......"

ÜNAL: "2.5 YILDA ANKARA'DA HİÇBİR HİZMET YOK"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Yavaş... Ankara Büyükşehir Belediyesi tel tel dökülüyor... Belediyeye binlerce işçi almış ama liyakât hak getire... 2.5 yılda Ankara'da hiçbir hizmet yok. Devasa Bütçeyi çarçur etmiş. Tüm bunların üstüne büyük işler başarmış gibi kanallara çıkıp konuşuyor ya"

YILMAZ: "YAVAŞ BUGÜNE DEK ANKARA'YA HANGİ HİZMETİ YAPTI?"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmaz: "Hep projeleri projelendiriyor ama bir türlü yapamıyor… Bu işin sonu ne olacak ey Mansur Yavaş? Mansur Yavaş bugüne dek Ankara'ya hangi hizmeti yaptı? Atış serbest hadi söylemek isteyen söylesin. Söyleyemeyen de ebediyete kadar sussun. Sayın Mansur Yavaş siz de katılabilirsiniz bu serbest atışa…:)"

AKCEYHAN: "MANSUR YAVAŞ'IN 3 PROJESİNİ SAYAMAYAN KİTLEYE BİR DE CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ EKLENDİ"

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceyhan: "CHP'li Mansur Yavaş'ın 3 projesini sayamayan kitleye bir de CHP'li Mansur Yavaş eklendi. Malesef Ankara'mız için 2019-2024 yılları tarihe 'kayıp yıllar' olarak geçecek!"

GÖKÇEK: "MANSUR YAVAŞ'IN İŞİ SADECE ALGI"

Ankara Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek: "Mansur Yavaş, Fatih Altaylı ile 2 saat konuştu. Konuşmanın sonunda Fatih Altaylı bir cümleyle Mansur Yavaş'ı özetledi; 'İlgimi çeken şu oluyor. Hep projeler var, ama gerçekleşen bir şey pek az…' Teşekkürler Fatih Altaylı… İşin özeti sizin söylediğiniz… Sadece algı…"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zor anları! Projeler soruldu, "Neyse şimdi bulamadım" dedi